"Юнайтед" видит в Шмейхеле замену для Де Хеа

Каспер Шмейхель "Манчестер Юнайтед" определился с наиболее предпочтительной кандидатурой на замену своему голкиперу Давиду Де Хеа. Если испанец все-таки уйдет в "Реал", его место может достаться Касперу Шмейхелю из "Лестера".

Как стало известно Sky Sports от своих источников, на "Олд Траффорд "ожидают", что грядущим летом Де Хеа покинет Манчестер и отправится в Мадрид, куда он уже едва не перебрался два года назад, когда "Реалу" не хватило считанных минут для оформления трансфера.

В качестве возможных сменщиков Давида пресса называет многих голкиперов, включая Джанлуиджи Доннарумму из "Милана", Самира Хандановича из "Интера" и Яна Облака из "Атлетико", однако на самом деле у "красных дьяволов" другая приоритетная цель — Шмейхель.

Совсем недавно 30-летний датчанин, сын легендарного голкипера "Юнайтед" Петера Шмейхеля, сменил агента. Теперь интересы Каспера представляет итальянец Лука Баскерини, который находится в превосходных отношениях с "дьяволами".

Несмотря на свою привязанность к "Лестеру", с которым он лишь прошлым летом заключил контракт на пять лет, Касперу будет сложно отказаться от возможности пойти по стопам своего отца.


Метки Де Хеа, Лестер, Манчестер Юнайтед, Шмейхель

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2017 18:35

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Последние комментарии:




  1. melwood-lfc 01.05.2017 18:56 # melwood-lfc
    несколько треков диджеев вкатывают короче
    чо хочу сказать
    как же гаррикс в свои 20 ссыт на такую парашу для аутов как тиесто и авб

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  2. kkkkkk 01.05.2017 18:55 # kkkkkk
    мазда 3 или ауди а4 б6? кто что думает, пацаны?

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  3. budun 01.05.2017 18:54 # budun
    Селби становится спецом по камбэкам в финале чм.

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  4. srapt 01.05.2017 18:52 # srapt
    такой ор
    думал ему 22-23 годика и он околотопарик с прицелом на топ

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  5. anti-skvozer 01.05.2017 18:49 # anti-skvozer
    30-летний середняк, не более. Максимум на банку сгодится, если Ромеро уйдет тоже. На рынке есть варики и получше.

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  6. dimon70 01.05.2017 18:46 # dimon70
    кто это?

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  7. sexan 01.05.2017 18:40 # sexan
    Никогда не считал его вратарём топ уровня. Если Ман Ю его купит, то это ошибка.

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  8. jesus33 01.05.2017 18:40 # jesus33
    Был бы он уродливым негром, то можно было в chelsea пойти еще.
    В этой кунсткамере таких любят.

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  9. galaxy 01.05.2017 18:39 # galaxy
    Весь в отца из него ничего не выйдет

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  10. ssa 01.05.2017 18:39 # ssa
    реал дурачки, если хотят на место топ-наваса купить дно-хеа

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  11. wmrpkvhzeflbrmo 01.05.2017 18:37 # wmrpkvhzeflbrmo
    Ну так себе кипер

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