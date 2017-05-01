"Юнайтед" видит в Шмейхеле замену для Де Хеа

"Манчестер Юнайтед" определился с наиболее предпочтительной кандидатурой на замену своему голкиперу Давиду Де Хеа. Если испанец все-таки уйдет в "Реал", его место может достаться Касперу Шмейхелю из "Лестера".

Как стало известно Sky Sports от своих источников, на "Олд Траффорд "ожидают", что грядущим летом Де Хеа покинет Манчестер и отправится в Мадрид, куда он уже едва не перебрался два года назад, когда "Реалу" не хватило считанных минут для оформления трансфера.



В качестве возможных сменщиков Давида пресса называет многих голкиперов, включая Джанлуиджи Доннарумму из "Милана", Самира Хандановича из "Интера" и Яна Облака из "Атлетико", однако на самом деле у "красных дьяволов" другая приоритетная цель — Шмейхель.



Совсем недавно 30-летний датчанин, сын легендарного голкипера "Юнайтед" Петера Шмейхеля, сменил агента. Теперь интересы Каспера представляет итальянец Лука Баскерини, который находится в превосходных отношениях с "дьяволами".



Несмотря на свою привязанность к "Лестеру", с которым он лишь прошлым летом заключил контракт на пять лет, Касперу будет сложно отказаться от возможности пойти по стопам своего отца.