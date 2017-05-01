"Юнайтед" видит в Шмейхеле замену для Де Хеа
"Манчестер Юнайтед" определился с наиболее предпочтительной кандидатурой на замену своему голкиперу Давиду Де Хеа. Если испанец все-таки уйдет в "Реал", его место может достаться Касперу Шмейхелю из "Лестера".
Как стало известно Sky Sports от своих источников, на "Олд Траффорд "ожидают", что грядущим летом Де Хеа покинет Манчестер и отправится в Мадрид, куда он уже едва не перебрался два года назад, когда "Реалу" не хватило считанных минут для оформления трансфера.
В качестве возможных сменщиков Давида пресса называет многих голкиперов, включая Джанлуиджи Доннарумму из "Милана", Самира Хандановича из "Интера" и Яна Облака из "Атлетико", однако на самом деле у "красных дьяволов" другая приоритетная цель — Шмейхель.
Совсем недавно 30-летний датчанин, сын легендарного голкипера "Юнайтед" Петера Шмейхеля, сменил агента. Теперь интересы Каспера представляет итальянец Лука Баскерини, который находится в превосходных отношениях с "дьяволами".
Несмотря на свою привязанность к "Лестеру", с которым он лишь прошлым летом заключил контракт на пять лет, Касперу будет сложно отказаться от возможности пойти по стопам своего отца.
01.05.2017 18:35
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несколько треков диджеев вкатывают короче
чо хочу сказать
как же гаррикс в свои 20 ссыт на такую парашу для аутов как тиесто и авб
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мазда 3 или ауди а4 б6? кто что думает, пацаны?
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Селби становится спецом по камбэкам в финале чм.
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такой ор
думал ему 22-23 годика и он околотопарик с прицелом на топ
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30-летний середняк, не более. Максимум на банку сгодится, если Ромеро уйдет тоже. На рынке есть варики и получше.
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кто это?
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Никогда не считал его вратарём топ уровня. Если Ман Ю его купит, то это ошибка.
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Был бы он уродливым негром, то можно было в chelsea пойти еще.
В этой кунсткамере таких любят.
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Весь в отца из него ничего не выйдет
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реал дурачки, если хотят на место топ-наваса купить дно-хеа
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Ну так себе кипер
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