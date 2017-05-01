Клопп объяснил, почему у "Ливерпуля" возникают проблемы в обороне

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что у его команды возникают проблемы в обороне из-за своего атакующего стиля игры.

В этом сезоне у "красных" регулярно возникают серьезные проблемы при обороне собственных ворот, и многие болельщики с негодованием восприняли решение клуба платить Деяну Ловрену 100 тысяч фунтов в неделю по новому контракту.



Однако Юрген объясняет это тем, что из-за атакующей направленности команды центральные защитники порой остаются на растерзание. Клопп собирается это учесть, когда летом будет искать усиление на трансферном рынке.



"Если ты глубоко обороняешься, то у тебя много ног и поддержки вокруг. Так это бывает. Мы не ищем оправданий, но первый гол на прошлой неделе может случиться, когда ты принимаешь неверное решение и получаешь контратаку. В команде топ-уровня центральному защитнику всегда приходится играть при большом пространстве в обороне. Так действует "Тоттенхэм", так действует "Сити", иногда так действует "Арсенал". Естественно, "Манчестер Юнайтед" действует иначе".



"Обычно ты задействуешь в атакующих действиях большое количество игроков. Невозможно атаковать двумя игроками, когда в чужой штрафной уже восемь игроков другой команды. Конечно, так гораздо сложнее".



"Если мы будем искать центрального защитника, мы должны знать, как он играет на свободных пространствах. С другой стороны, в определенные моменты центральные защитники могут чувствовать себя брошенными, если мы не будем правильно реагировать после потери мяча. В таких случаях контрпрессинг — весьма полезный навык", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.