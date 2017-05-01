Клопп объяснил, почему у "Ливерпуля" возникают проблемы в обороне
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что у его команды возникают проблемы в обороне из-за своего атакующего стиля игры.
В этом сезоне у "красных" регулярно возникают серьезные проблемы при обороне собственных ворот, и многие болельщики с негодованием восприняли решение клуба платить Деяну Ловрену 100 тысяч фунтов в неделю по новому контракту.
Однако Юрген объясняет это тем, что из-за атакующей направленности команды центральные защитники порой остаются на растерзание. Клопп собирается это учесть, когда летом будет искать усиление на трансферном рынке.
"Если ты глубоко обороняешься, то у тебя много ног и поддержки вокруг. Так это бывает. Мы не ищем оправданий, но первый гол на прошлой неделе может случиться, когда ты принимаешь неверное решение и получаешь контратаку. В команде топ-уровня центральному защитнику всегда приходится играть при большом пространстве в обороне. Так действует "Тоттенхэм", так действует "Сити", иногда так действует "Арсенал". Естественно, "Манчестер Юнайтед" действует иначе".
"Обычно ты задействуешь в атакующих действиях большое количество игроков. Невозможно атаковать двумя игроками, когда в чужой штрафной уже восемь игроков другой команды. Конечно, так гораздо сложнее".
"Если мы будем искать центрального защитника, мы должны знать, как он играет на свободных пространствах. С другой стороны, в определенные моменты центральные защитники могут чувствовать себя брошенными, если мы не будем правильно реагировать после потери мяча. В таких случаях контрпрессинг — весьма полезный навык", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
01.05.2017 18:00
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Последние комментарии:
А так я еще в начале сезона говорил что защи не виноваты когда команда играет по схеме 3-0-7
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В команде топ-уровня центральному защитнику всегда приходится играть при большом пространстве в обороне. Так действует "Тоттенхэм", так действует "Сити", иногда так действует "Арсенал". Естественно, "Манчестер Юнайтед" действует иначе".
Источник: http://fapl.ru/posts/54657/?c=1
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Провел по губам скумчестеру
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неужели Юрген понял,что строить команду надо от печки-т.е есть от обороны?пилять.надеюсь на летнее ТО в плане укрепления этой мысли тренера.ведь еще и в Европе играть на следующий сезон,а там с такой игрой в обороне даже смеяться негде.
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мы не мало пропускаем голов с стандартных положений, штрафные и угловые. где-то кипер не дорабатывает, а где-то защи косячат. складывается такое впечатление, что команда не отрабатывает стандарты на тренировках.
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А про опорку ни слова. Или она у Клоппа тоже часть атаки?)
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норм скамцо опустил
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патамушта дно клубец с галимыми инвалидами, и пропустили еще мало с такими днарями
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это вью вызывает у меня улыбку :-)
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Клоп топ отличный вью все по правильно так и есть
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