Клопп объяснил, почему у "Ливерпуля" возникают проблемы в обороне

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что у его команды возникают проблемы в обороне из-за своего атакующего стиля игры.

В этом сезоне у "красных" регулярно возникают серьезные проблемы при обороне собственных ворот, и многие болельщики с негодованием восприняли решение клуба платить Деяну Ловрену 100 тысяч фунтов в неделю по новому контракту.

Однако Юрген объясняет это тем, что из-за атакующей направленности команды центральные защитники порой остаются на растерзание. Клопп собирается это учесть, когда летом будет искать усиление на трансферном рынке.

"Если ты глубоко обороняешься, то у тебя много ног и поддержки вокруг. Так это бывает. Мы не ищем оправданий, но первый гол на прошлой неделе может случиться, когда ты принимаешь неверное решение и получаешь контратаку. В команде топ-уровня центральному защитнику всегда приходится играть при большом пространстве в обороне. Так действует "Тоттенхэм", так действует "Сити", иногда так действует "Арсенал". Естественно, "Манчестер Юнайтед" действует иначе".

"Обычно ты задействуешь в атакующих действиях большое количество игроков. Невозможно атаковать двумя игроками, когда в чужой штрафной уже восемь игроков другой команды. Конечно, так гораздо сложнее".

"Если мы будем искать центрального защитника, мы должны знать, как он играет на свободных пространствах. С другой стороны, в определенные моменты центральные защитники могут чувствовать себя брошенными, если мы не будем правильно реагировать после потери мяча. В таких случаях контрпрессинг — весьма полезный навык", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2017 18:00

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  1. gerrard08 01.05.2017 18:51 # gerrard08
    А так я еще в начале сезона говорил что защи не виноваты когда команда играет по схеме 3-0-7

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  2. gerrard08 01.05.2017 18:49 # gerrard08
    В команде топ-уровня центральному защитнику всегда приходится играть при большом пространстве в обороне. Так действует "Тоттенхэм", так действует "Сити", иногда так действует "Арсенал". Естественно, "Манчестер Юнайтед" действует иначе".

    Источник: http://fapl.ru/posts/54657/?c=1

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  3. lauda 01.05.2017 18:42 # lauda
    Провел по губам скумчестеру

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  4. dimon70 01.05.2017 18:40 # dimon70
    неужели Юрген понял,что строить команду надо от печки-т.е есть от обороны?пилять.надеюсь на летнее ТО в плане укрепления этой мысли тренера.ведь еще и в Европе играть на следующий сезон,а там с такой игрой в обороне даже смеяться негде.

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  5. ssa 01.05.2017 18:36 # ssa
    мы не мало пропускаем голов с стандартных положений, штрафные и угловые. где-то кипер не дорабатывает, а где-то защи косячат. складывается такое впечатление, что команда не отрабатывает стандарты на тренировках.

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  6. sausage 01.05.2017 18:12 # sausage
    А про опорку ни слова. Или она у Клоппа тоже часть атаки?)

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  7. mrcredo 01.05.2017 18:11 # mrcredo
    норм скамцо опустил

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  8. mancunia-planet 01.05.2017 18:10 # mancunia-planet
    патамушта дно клубец с галимыми инвалидами, и пропустили еще мало с такими днарями

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  9. pistolero-lfc 01.05.2017 18:08 # pistolero-lfc
    это вью вызывает у меня улыбку :-)

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  10. tjk4 01.05.2017 18:03 # tjk4
    Клоп топ отличный вью все по правильно так и есть

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