Билич считает "Тоттенхэм" лучшей командой Премьер-Лиги

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич считает не "Челси", а "Тоттенхэм" лучшей командой Премьер-Лиги.

Накануне подопечные Маурисио Почеттино одержали уже девятую победу подряд, сломив сопротивление "Арсенала" (2:0). За четыре тура до финиша сезона "шпоры" отстают от лидирующего "Челси" всего на четыре очка.



По мнению Билича, в ближайшую пятницу, когда "Тоттенхэм" пожалует на Олимпийский Стадион, его команда сразится с лучшей командой Премьер-Лиги.



"Эта игра особенная самая по себе, это дерби и очень важное дерби в данном случае. Им нужны очки в чемпионской гонке, а нам - чтобы гарантировать место в Премьер-Лиге на будущий сезон".



"Мы собираемся сыграть в позитивном ключе, зная, что нам - по моему мнению - противостоит лучшая команда в лиге. Надеюсь, мы получим наслаждение от игры и победим их так же, как и в прошлом сезоне", - цитирует Билича The Independent.