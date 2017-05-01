Билич считает "Тоттенхэм" лучшей командой Премьер-Лиги

Славен Билич и Маурисио Почеттино Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич считает не "Челси", а "Тоттенхэм" лучшей командой Премьер-Лиги.

Накануне подопечные Маурисио Почеттино одержали уже девятую победу подряд, сломив сопротивление "Арсенала" (2:0). За четыре тура до финиша сезона "шпоры" отстают от лидирующего "Челси" всего на четыре очка.

По мнению Билича, в ближайшую пятницу, когда "Тоттенхэм" пожалует на Олимпийский Стадион, его команда сразится с лучшей командой Премьер-Лиги.

"Эта игра особенная самая по себе, это дерби и очень важное дерби в данном случае. Им нужны очки в чемпионской гонке, а нам - чтобы гарантировать место в Премьер-Лиге на будущий сезон".

"Мы собираемся сыграть в позитивном ключе, зная, что нам - по моему мнению - противостоит лучшая команда в лиге. Надеюсь, мы получим наслаждение от игры и победим их так же, как и в прошлом сезоне", - цитирует Билича The Independent.



Метки Билич, Вест Хэм, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 01.05.2017 17:00

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  1. mancunia-planet 01.05.2017 17:06 # mancunia-planet
    ну не членси же, у шпор + история хоть какая, ни то что у синего бомжатника всего несколько лет! рентбои же, королевы мочи:)))

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  2. deathshot19 01.05.2017 17:06 # deathshot19
    Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает не "Сандерленд", а "Вест Хэм" худшей командой Премьер-Лиги.

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  3. danny949494 01.05.2017 17:03 # danny949494
    ВХ, верим.

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