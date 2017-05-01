Рэднапп: "Арсенал" не может держать пассажиров"
Бывший полузащитник сборной Англии Джейми Рэднапп заявил, что "Арсенал" не может держать пассажиров вроде плеймейкера Месута Озила.
На контрасте с плеймейкером "шпор" Кристианом Эриксеном Озил выдал совершенно невзрачную игру в северо-лондонском дерби, буквально растворившись на поле "Уайт Харт Лэйн". По мнению Рэднаппа, "канониры" не могут держать пассажиров в таких важных матчах.
"Озил похож на Кристиана Эриксена по своей роли, от таких игроков априори не ждешь, что они будут пахать на команду. Но если проводить параллели, между ними вырисовывается огромная разница. Эриксен боролся за мячи, прессинговал и был просто хорош".
"В подобного рода матчах "Арсенал" не может брать с собой пассажиров. У них слишком много игроков, которые хорошо устроились в красно-белой футболке и не заслуживают представлять клуб," - цитирует Рэднаппа Daily Mirror.
01.05.2017 16:00
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А в Челси бы пахал.
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Да вся команда без какой-либо задумки на игру пылила. Только Санчес пытался что-то активировать, метаясь с фланга в опорку, да Чех выручал.
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Укурыш прав...
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У них слишком много игроков, которые хорошо устроились в красно-белой футболке и не заслуживают представлять клуб
Источник: http://fapl.ru/posts/54655/#reply
почему на фото только Озиль?
тут еще должны быть фотки Монреаля, Габриэля, Беллерина, Эльнени, Ремси, Уолкотта и Уэльбека, где они предаются плотским утехам со всей ггшной попкобратией.
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Как боженька смолвил.
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пассажир Мисют. реальный стоп-кран
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