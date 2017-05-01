Рэднапп: "Арсенал" не может держать пассажиров"

Бывший полузащитник сборной Англии Джейми Рэднапп заявил, что "Арсенал" не может держать пассажиров вроде плеймейкера Месута Озила.

На контрасте с плеймейкером "шпор" Кристианом Эриксеном Озил выдал совершенно невзрачную игру в северо-лондонском дерби, буквально растворившись на поле "Уайт Харт Лэйн". По мнению Рэднаппа, "канониры" не могут держать пассажиров в таких важных матчах.



"Озил похож на Кристиана Эриксена по своей роли, от таких игроков априори не ждешь, что они будут пахать на команду. Но если проводить параллели, между ними вырисовывается огромная разница. Эриксен боролся за мячи, прессинговал и был просто хорош".



"В подобного рода матчах "Арсенал" не может брать с собой пассажиров. У них слишком много игроков, которые хорошо устроились в красно-белой футболке и не заслуживают представлять клуб," - цитирует Рэднаппа Daily Mirror.