Конте надеется, что Луис поправится к "Мидлсбро"

Давид Луис Главный тренер "Челси" Антонио Конте надеется, что защитник Давид Луис недолго пробудет в лазарете и вернется в строй к матчу против "Мидлсбро" в следующий понедельник.

После декабрьского матча с "Манчестер Сити" бразильцу приходится выходить на поле, преодолевая боль в колене. Накануне Давид все-таки попросил отдых, заменившись в гостевом поединке с "Эвертоном".

Конте надеется, что с Луисом не произошло ничего серьезного на "Гудисон Парк", и защитник сможет сыграть против "Мидлбсро" в следующий понедельник.

"Я еще не обсуждал с врачами его травму, но не думаю, что там что-то серьезное. Надеюсь, он будет доступен к следующему матчу".

"В такие моменты важно играть даже тогда, когда ты готов не на 100%. Давид на протяжении всего сезона демонстрирует потрясающий настрой и преданность общему делу. Не забывайте, что в игре с "Манчестер Сити" он получил травму колена, - цитирует Конте официальный сайт "синих".


Метки Конте, Луис, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 01.05.2017 15:00

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Последние комментарии:




  1. sellman 01.05.2017 15:06 # sellman
    Аке на изи заменит
    Со стороны даже никто не отличит!

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  2. reeker 01.05.2017 15:05 # reeker
    Этих днарей должны и без Луиски обоссать на изи.

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  3. chebrec 01.05.2017 15:03 # chebrec
    Нужно скинуть немощей в чемпионшип

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