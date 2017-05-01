Конте надеется, что Луис поправится к "Мидлсбро"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте надеется, что защитник Давид Луис недолго пробудет в лазарете и вернется в строй к матчу против "Мидлсбро" в следующий понедельник.

После декабрьского матча с "Манчестер Сити" бразильцу приходится выходить на поле, преодолевая боль в колене. Накануне Давид все-таки попросил отдых, заменившись в гостевом поединке с "Эвертоном".



Конте надеется, что с Луисом не произошло ничего серьезного на "Гудисон Парк", и защитник сможет сыграть против "Мидлбсро" в следующий понедельник.



"Я еще не обсуждал с врачами его травму, но не думаю, что там что-то серьезное. Надеюсь, он будет доступен к следующему матчу".



"В такие моменты важно играть даже тогда, когда ты готов не на 100%. Давид на протяжении всего сезона демонстрирует потрясающий настрой и преданность общему делу. Не забывайте, что в игре с "Манчестер Сити" он получил травму колена, - цитирует Конте официальный сайт "синих".