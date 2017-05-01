35-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника
В понедельник 1 мая поединком "Уотфорда" и "Ливерпуля" завершится 35-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
УОТФОРД — ЛИВЕРПУЛЬ 22:00 Онлайн-трансляция
Домашнее поражение 1:2 от "Кристал Пэлас" произвело угнетающее впечатление и заставило усомниться в шансах "Ливерпуля" финишировать в топ-4. Однако после матчей уикенда "красные" могут вздохнуть спокойно: конкуренты из Манчестера сыграли вничью, а "Арсенал" и вовсе потерпел поражение. Это дарит команде Юргена Клоппа возможность укрепиться на третьей позиции. "Уотфорд" уже достиг рубежа в 40 очков и теперь дожидается летних каникул. "Шершни" проиграли пять из шести последних встреч с "Ливерпулем" в рамках Премьер-Лиги, но в декабре 2015 разгромили своего соперника со счетом 3:0 — то поражение до сих пор остается самым крупным для Клоппа в качестве главного тренера "красных".
Участие в матче для защитника "Уотфорда" Крейга Кэткарта находится под вопросом из-за проблем с коленом. Юнес Кабул, Роберто Перейра и Мауро Сарате по-прежнему травмированы.
В преддверии этого выезда вернулся к тренировкам полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана. Снова в строю и нападающий Даниэль Старридж.
01.05.2017 14:00
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колбаску сегодня поджарят и выкинут нах из лч, чтоб Англию матушку не позорить своим тухлым недосоставом!
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победа хозяев на изи
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Красная помойка должна быть на своем законном месте так что ливер должен жопу порвать но обыграть вот форд
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Ждем сюрпризов от уотфорда)
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даже в случае проигрыша будут на 3-месте! Клопп ну что за топарь!
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мамка лемарса на готове. изи катка.
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такого шанса остаться на 3 месте нам больше никто не предоставит.так что сегодня НАДО выиграть
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