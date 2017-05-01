35-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник 1 мая поединком "Уотфорда" и "Ливерпуля" завершится 35-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

УОТФОРД — ЛИВЕРПУЛЬ 22:00 Онлайн-трансляция



Домашнее поражение 1:2 от "Кристал Пэлас" произвело угнетающее впечатление и заставило усомниться в шансах "Ливерпуля" финишировать в топ-4. Однако после матчей уикенда "красные" могут вздохнуть спокойно: конкуренты из Манчестера сыграли вничью, а "Арсенал" и вовсе потерпел поражение. Это дарит команде Юргена Клоппа возможность укрепиться на третьей позиции. "Уотфорд" уже достиг рубежа в 40 очков и теперь дожидается летних каникул. "Шершни" проиграли пять из шести последних встреч с "Ливерпулем" в рамках Премьер-Лиги, но в декабре 2015 разгромили своего соперника со счетом 3:0 — то поражение до сих пор остается самым крупным для Клоппа в качестве главного тренера "красных".



Участие в матче для защитника "Уотфорда" Крейга Кэткарта находится под вопросом из-за проблем с коленом. Юнес Кабул, Роберто Перейра и Мауро Сарате по-прежнему травмированы.



В преддверии этого выезда вернулся к тренировкам полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана. Снова в строю и нападающий Даниэль Старридж.