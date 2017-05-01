Клемент обвинил Рэшфорда в симуляции

Пол Клемент Главный тренер "Суонси" Пол Клемент заявил, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд обманул рефери Нила Суорбрика в воскресном матче двух команд.

Накануне "красным дьяволам" удалось поразить ворота аутсайдера Премьер-Лиги только после спорного пенальти. 11-метровый был назначен за снос Рэшфорда, однако повторы указали, что голкипер "лебедей" Лукаш Фабиански не касался юного нападающего сборной Англии.

Сразу после матча Клемент поднял эту тему на пресс-конференции, обвинив Маркуса в жульничестве. По словам Пола, его игроки были шокированы решением арбитра.

"Мои игроки сказали, что это никакой не пенальти, а с повторов очевидно, что Рэшфорд обманул судью. У рефери были сомнения, именно поэтому он сначала посоветовался с помощником и только затем указал на точку. Это была ошибка с его стороны. Рэшфорд начал заваливаться до того, как у него произошел контакт с Фабиански", - цитирует Клемента The Guardian.



Метки Клемент, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, Суонси

Автор foxmcfc   

Дата 01.05.2017 13:00

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  1. chev11 01.05.2017 13:18 # chev11
    Позорище. И это надежда сборной? Стоило один раз сыграть против Азара и всё, стал таким же симулянтишкой.

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  2. aristarh-overeem 01.05.2017 13:15 # aristarh-overeem
    Даже обоссыши-скумы в своем загоне это признали

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  3. imfake 01.05.2017 13:14 # imfake
    карма вернула должок в виде левого штрафного и 2 новых травм

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