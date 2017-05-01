Дринкуотер считает, что сезон сложился удачно для "Лестера"

Полузащитник "Лестера" Данни Дринкуотер считает, что этот сезон сложился успешно для его команды, а в следующем он надеется побороться с "лисами" за попадание в еврокубки.

"Лестер" демонстрировал провальные результаты и такую же игру в первой половине этого сезона Премьер-Лиги, что привело к увольнению Клаудио Раньери в феврале. Однако затем "лисы" преобразились, выиграв шесть из девяти последних матчей.



В данный момент "Лестер" имеет все шансы финишировать в верхней половине таблицы, а если учесть участие в 1/4 финала Лиги Чемпионов, то этот сезон можно оценить положительно, считает Дринкуотер.



"Мы занимаем другое место, нежели в прошлом году, но до тех пор, пока мы добиваемся поставленных на старте сезона целей, жаловаться не на что".



"Если бы кто-нибудь заранее сказал, что мы доберемся до четвертьфинала Лиги Чемпионов и финишируем 10-ми в Премьер-Лиге, то многие бы люди согласились на это немедля".



"Если мы одержим еще несколько побед, надеюсь никаких жалоб не останется. Мы, игроки и команда, знаем свои сильные и слабые стороны, и нам лишь важно использовать то, в чем мы сильны".



"Цель на следующий сезон зависит от того, кто будет нас тренировать, но я думаю, мы совершенно точно будем претендовать на попадание в еврокубки. Мы получили громадный опыт в Лиге Чемпионов, и нужно использовать это в следующем сезоне", — цитирует Дринкуотера Daily Mirror.