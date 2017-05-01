Билич недоволен постоянными проблемами Кэрролла со здоровьем

Наставник "Вест Хэма" Славен Билич заявил, что собирается серьезно поговорить со своим нападающим Энди Кэрроллом о его бесконечных проблемах со здоровьем.

После своего перехода к "молотобойцам" из "Ливерпуля" в 2012 году Кэрролл перенес целый ряд травм. Отсутствует Энди и в данный момент, пропустив уже два матча из-за проблем с пахом.



В лазарете 28-летний англичанин бывает чаще, чем на футбольном поле, и Биличу это не нравится. Скоро Кэрроллу предстоит серьезный разговор на эту тему.



"Мне не нравится жаловаться, но я буду очень расстроен, если он не примет участия в нашем следующем матче. Не обязательно сыграть 90 минут, но даже если ты на лавке, это ободряет, потому что в данный момент нам не хватает мощи такого рода. После окончания сезона мы поговорим о его ситуации".



"Это несвойственно Энди, и его нельзя обвинить в том, что он не является профессионалом. Насколько я знаю, ему очень комфортно здесь, и он с радостью посещает тренировки".



"В какой-то момент сезона казалось, что он в порядке. Это не совпадение, что тогда мы выиграли шесть из девяти матчей. И внезапно ты снова остаешься без него", — цитирует Билича Sky Sports.



Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги Кэрролл отметился только 15 выходами с первых минут, забив семь голов. Контракт Энди истекает в июне 2019, но у "Вест Хэма" есть опция по продлению соглашения еще на два года.