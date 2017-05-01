Клопп не переживает за попадание "Ливерпуля" в топ-4

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не переживает насчет шансов своей команды удержаться в топ-4 Премьер-Лиге и ожидает дальнейшей потери очков конкурентами.

В данный момент "красные" продолжают удерживать третью позицию в таблице, однако "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" по-прежнему дышат им в спину.

В преддверии выезда к "Уотфорду" в понедельник вечером Клопп заявил, что не переживает за турнирное положение своей команды. А потеря конкурентами очков в воскресенье лишь подтверждает ожидания Юргена.

"В последние недели я не чувствую никакого рода опасений. Ситуация такая, какая есть. Если смотреть на очки, то все хорошо. Если смотреть на количество матчей, то остается лишь сказать "ох". Оно разное у разных команд, и картина может быть обманчива".

"В то же время математика проста. Легко посчитать, сколько очков другие команды могут набрать, но они играют друг против друга и вроде того. Ни одна из команд, что сражаются за топ-4, не сможет выиграть все оставшиеся матчи. Несколько раз они играют друг против друга. Зачем нам слишком переживать насчет этого?"

"Я не испытываю страха — ни на секунду. Думаю, последние минуты наших последних матчей могут вызывать некоторые опасения, но топ-4 здесь не при чем. Мы просто выпускаем игру из своих рук", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2017 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1220

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dragonishka 01.05.2017 11:14 # dragonishka
    Значит должны въебаться сегодня

    (ответить)

  2. hammersmith 01.05.2017 10:22 # hammersmith
    пиздец, заебал пиздеть, как баба базарная! закончи сезон, а потом пизди

    (ответить)

  3. chev11 01.05.2017 10:20 # chev11
    Заслуженно. Пролезть в четверку не благодаря поставленной игре и грамотным трансферам, а благодаря бездарности гуннеров и манков, гениальный тренер.

    Представляю, какого шороху он сможет навести в ЛЧ в следующем сезоне. Такого желанного соперника в этом турнире еще, наверное, не было.

    (ответить)

  4. akadam 01.05.2017 10:11 # akadam
    Перестал мотивировать бездарей и план В до сих пор не разработал.

    (ответить)

  5. melwood-lfc 01.05.2017 10:09 # melwood-lfc
    следующий сезон будет определяющим для него. будет много денег на усиление состава. В следующем сезоне будет, думаю, поставлена задача выиграть АПЛ и взять какой-нибудь из кубков. Желательно ЛЧ))))))))))))))

    (ответить)

  6. pistolero-lfc 01.05.2017 10:08 # pistolero-lfc
    главное выиграть, как и сказал ранее, 3 матча из 4х, как минимум.

    (ответить)

  7. rap-woiska 01.05.2017 10:00 # rap-woiska
    если в 4ке не окажется по итогам сезона-пусть нахyй идет.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: