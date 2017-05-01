Клопп не переживает за попадание "Ливерпуля" в топ-4
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не переживает насчет шансов своей команды удержаться в топ-4 Премьер-Лиге и ожидает дальнейшей потери очков конкурентами.
В данный момент "красные" продолжают удерживать третью позицию в таблице, однако "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" по-прежнему дышат им в спину.
В преддверии выезда к "Уотфорду" в понедельник вечером Клопп заявил, что не переживает за турнирное положение своей команды. А потеря конкурентами очков в воскресенье лишь подтверждает ожидания Юргена.
"В последние недели я не чувствую никакого рода опасений. Ситуация такая, какая есть. Если смотреть на очки, то все хорошо. Если смотреть на количество матчей, то остается лишь сказать "ох". Оно разное у разных команд, и картина может быть обманчива".
"В то же время математика проста. Легко посчитать, сколько очков другие команды могут набрать, но они играют друг против друга и вроде того. Ни одна из команд, что сражаются за топ-4, не сможет выиграть все оставшиеся матчи. Несколько раз они играют друг против друга. Зачем нам слишком переживать насчет этого?"
"Я не испытываю страха — ни на секунду. Думаю, последние минуты наших последних матчей могут вызывать некоторые опасения, но топ-4 здесь не при чем. Мы просто выпускаем игру из своих рук", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
01.05.2017 10:00
Просмотров: 1220
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Значит должны въебаться сегодня
(ответить)
пиздец, заебал пиздеть, как баба базарная! закончи сезон, а потом пизди
(ответить)
Заслуженно. Пролезть в четверку не благодаря поставленной игре и грамотным трансферам, а благодаря бездарности гуннеров и манков, гениальный тренер.
Представляю, какого шороху он сможет навести в ЛЧ в следующем сезоне. Такого желанного соперника в этом турнире еще, наверное, не было.
(ответить)
Перестал мотивировать бездарей и план В до сих пор не разработал.
(ответить)
следующий сезон будет определяющим для него. будет много денег на усиление состава. В следующем сезоне будет, думаю, поставлена задача выиграть АПЛ и взять какой-нибудь из кубков. Желательно ЛЧ))))))))))))))
(ответить)
главное выиграть, как и сказал ранее, 3 матча из 4х, как минимум.
(ответить)
если в 4ке не окажется по итогам сезона-пусть нахyй идет.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий