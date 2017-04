Светская хроника за понедельник

"Челси" лидирует в борьбе за Тьемуэ Бакайоко. Каспер Шмейхель может стать новым первым номером "Манчестер Юнайтед". "Манчестер Сити" сделал предложение по Кейлору Навасу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Челси" может опередить "Манчестер Юнайтед" в борьбе за нападающего "Торино" Андреа Белотти, чей контракт подразумевает отступные в 84 миллиона фунтов. (Sky Sport Italia)



"Челси" возобновил интерес к защитнику "Наполи" Калиду Кулибали и предлагает клубу Серии А включить в сделку 23-летнего Кеннета Омеруо. (Own Goal Nigeria)



"Челси" лидирует в борьбе за полузащитника "Монако" Тьемуэ Бакайоко. (Daily Mail)



"Милан" опередил "Челси" в борьбе за полузащитника "Аталанты". Франка Кесси. (Calcio Mercato)



"Юнайтед" готов купить голкипера "Лестера" Каспера Шмейхеля в случае ухода Давида Де Хеа в "Реал". (The Sun)



Голкипер "Юнайтед" Серхио Ромеро получил предложение из "Интера". (Daily Express)



"Юнайтед" готов выложить 80 млн. фунтов за полузащитников Блеза Матюиди из ПСЖ и Бернарду Силву из "Монако". (Daily Express)



"Юнайтед" стал очередным претендентом на 16-летнего защитника "Фулхэма" Райана Сессеньона. (Daily Mirror)



Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола готов использовать своего нападающего Келечи Ихеаначо в качестве разменной монеты для приобретения Пьер-Эмерика Обамеянга из дортмундской "Боруссии". (The Sun)



"Сити" сделал предложение насчет голкипера "Реала" Кейлора Наваса. (Daily Star)



"Сити" готов составить конкуренцию "Марселю" в борьбе за 31-летнего защитника "Арсенала" Лорана Косьелни. (Telefoot)



"Арсенал", "Челси", "Сити" и "Юнайтед" охотятся за 21-летним нападающим "Сампдории" Патриком Шиком. (Gazzetta dello Sport)



Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин и полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо входят в число трансферных целей "Барселоны" на лето. (AS)



"Эвертон" договаривается о приобретении 19-летнего нигерийского вингера Генри Оньекуру из бельгийского "Эйпена". (The Sun)



Другое



"Саутгемптон" может попрощаться со своим тренером Клодом Пюэлем, которому не удается выполнить задачу на сезон — финишировать в топ-6. (L'Equipe)



Нападающий Златан Ибрагимович проведет прощальный ужин для 50 игроков и членов персонала "Юнайтед". (The Sun)



Спутница защитника "Юнайтед" Дейли Блинда привела на матч против "Суонси" подружек в кепках, на которых красовалось надпись "Команда Блинда". (Daily Mirror)



Ведущий Arsenal Fan TV Робби Лайл подвергся расистским оскорблениям после поражения "Арсенала" от "Тоттенхэма". Робби потребовалась персональное полицейское сопровождение, чтобы безопасно покинуть "Уайт Харт Лэйн". (Daily Mail)



С сезона 2011/12 в ворота голкипера Петра Чеха было назначено 15 пенальти в рамках Премьер-Лиги, и ни одного из них он не отразил. (101 Great Goals)