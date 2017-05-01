Берахино: "Я сбросил шесть килограммов"

Нападающий Сэйдо Берахино заявил, что сбросил уже шесть килограммов после перехода в "Стоук" в январе, а также пообещал, что свои летние каникулы ограничит одной неделей, чтобы лучше подготовиться к следующему сезону.

Вскоре после перехода Берахино к "гончарам" в зимнее трансферное окно за 15 миллионов фунтов стало известно, что в первой половине этого сезона Сэйдо не играл за "Вест Бромвич" вовсе не из-за плохой формы, а из-за секретной дисквалификации, которой он был наказан FA за прием наркотиков.



Столь длительное отсутствие игровой практики не прошло бесследно — пока 23-летний нападающий не блещет в составе "Стоука". Берахино объясняет это тем, что к январю он сильно себя запустил.



"Я сбросил шесть килограммов, шесть или семь (после перехода в "Стоук"). Мне было очень легко сбросить этот вес. Таков мой организм: когда я играю, я худею. Когда я не играю, то набираю вес. Я должен винить в этом свою семью, которая дала мне такие гены".



"Я легко набираю вес, если не двигаюсь. Если я не выполняю упражнений, мой вес идет вверх. Это то, что произошло со мной в "Вест Бромвиче", — цитирует Берахино Sky Sports.



Меж тем, главный тренер "Вест Бромвича" Марк Хьюз выразил уверенность, что в следующем сезоне фанаты увидят другого Сэйдо.



"Как вы видите, он играет матчи наслаждается этим. И он способен на большее. Нужно дать ему время. Он предвкушает следующий сезон — он даже сказал мне, что отдохнет всего неделю, после чего будет трудиться все лето. Это отражает его настрой", — сообщил Хьюз.