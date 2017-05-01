Почеттино ударил своего асссистента в ухо
Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что ударил собственного ассистента в ухо во время воскресного матча Премьер-Лиги против "Арсенала".
Заключительное дерби Северного Лондона на "Уайт Харт Лэйн" завершилось убедительной победой "шпор" со счетом 2:0. Благодаря этому результату "Тоттенхэм" гарантировал себе место выше "Арсенала" к финишу сезона — впервые за 22 последних года.
Празднуя первый гол в исполнении Деле Алли, Почеттино настолько дал волю эмоциям, что даже ударил собственного помощника Хесуса Переса.
"В первую очередь я бы хотел извиниться. Посмотрите, насколько красное его ухо. После гола я вскочил и нанес удар. Так произошло, потому что вчера я смотрел Джошуа против Кличко!"
"Это был великолепный день. Я так доволен и рад за игроков и наших фанатов. Это было очень эмоционально для каждого", — сообщил Почеттино официальному веб-сайту "Тоттенхэма".
01.05.2017 07:00
Просмотров: 2161
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
А че он так доволен-то, я понял бы если челси очки вчера потерял
(ответить)
Да вы Посмотрите На Его Фото Это Же Психически Больной человек
(ответить)
Классный тренер! "Саутгемптон" поднял, теперь - "Тоттенхэм". Подпиши его МЮ - кто знает...
(ответить)
Неадекватище, впрочем как и весь его куриный сброд
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий