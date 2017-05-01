Почеттино ударил своего асссистента в ухо

Маурисио Почеттино Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что ударил собственного ассистента в ухо во время воскресного матча Премьер-Лиги против "Арсенала".

Заключительное дерби Северного Лондона на "Уайт Харт Лэйн" завершилось убедительной победой "шпор" со счетом 2:0. Благодаря этому результату "Тоттенхэм" гарантировал себе место выше "Арсенала" к финишу сезона — впервые за 22 последних года.

Празднуя первый гол в исполнении Деле Алли, Почеттино настолько дал волю эмоциям, что даже ударил собственного помощника Хесуса Переса.

"В первую очередь я бы хотел извиниться. Посмотрите, насколько красное его ухо. После гола я вскочил и нанес удар. Так произошло, потому что вчера я смотрел Джошуа против Кличко!"

"Это был великолепный день. Я так доволен и рад за игроков и наших фанатов. Это было очень эмоционально для каждого", — сообщил Почеттино официальному веб-сайту "Тоттенхэма".


Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2017 07:00

Количество просмотров Просмотров: 2161

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  1. knvlay 01.05.2017 08:11 # knvlay
    А че он так доволен-то, я понял бы если челси очки вчера потерял

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  2. chebrec 01.05.2017 08:07 # chebrec
    Да вы Посмотрите На Его Фото Это Же Психически Больной человек

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  3. akadam 01.05.2017 07:14 # akadam
    Классный тренер! "Саутгемптон" поднял, теперь - "Тоттенхэм". Подпиши его МЮ - кто знает...

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  4. second005 01.05.2017 07:04 # second005
    Неадекватище, впрочем как и весь его куриный сброд

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