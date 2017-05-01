"Ньюкасл" лидирует в борьбе за Пикфорда

Джордан Пикфорд Оформивший выход из Чемпионшипа в Премьер-Лигу "Ньюкасл" заинтересовался голкипером своих соседей из "Сандерленда", которые направляются в противоположном направлении.

После того, как в минувший уикенд "коты" лишились даже математических шансов на продление прописки в элите, уход 23-летнего Пикфорда со "Стадиона Света" выглядит неизбежным.

Среди претендентов на талантливого англичанина называются "Арсенал" и "Манчестер Сити", однако возможность продолжать регулярно играть на уровне Премьер-Лиги станет ключевым фактором в решении Джордана относительно своего будущего.

Соответствующую возможность Пикфорду готов предложить главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес, который ищет нового первого номера для своей команды в преддверии возвращения в элиту.

Как утверждает The Sun, в данный момент "Ньюкасл" лидирует в борьбе за Джордана. На "Сент Джеймс Парк" Пикфорд сможет получить долгосрочный контракт с зарплатой в 75 тысяч фунтов в неделю, а также столь желанную игровую практику на высшем уровне.


Метки Ньюкасл, Пикфорд, Сандерленд

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2017 06:00

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  1. raka-eve 01.05.2017 06:26 # raka-eve
    я даже хз, кем он окажется если перейдет в НЮ.

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  2. sawbones 01.05.2017 06:25 # sawbones
    Добротный ловила, в касле из него Беня лютого топаря сделает.

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