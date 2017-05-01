Лэмпард: "Тоттенхэм" готовит Уолкера к продаже"

Бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что "Тоттенхэм" готовит к продаже своего правого защитника Кайла Уолкера.

Несмотря на статус основного защитника "шпор", Уолкер остался в запасе на воскресное дерби против "Арсенала" и появился на поле только под занавес матча, когда его команда уже решила исход игры.



По мнению Лэмпарда, такое решение Маурисио Почеттино, скорее всего, связано с предстоящим уходом Кайла из клуба. Если слухи о желании Уолкера перейти в "Манчестер Сити" небезосновательны, Фрэнк понимает рулевого "шпор".



"Я большой фанат Кайла Уолкера, но Киран Трипье точнее навешивает в штрафную. Если Почеттино считает, что Кайл хочет уйти, возможно, он просто начинает смотреть в будущее", - цитирует Лэмпарда Daily Mail.