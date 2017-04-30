Почеттино рад, что "Тоттенхэм" будет выше "Арсенала", но по-прежнему думает о титуле

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что не испытывает безмерной радости от победы над "Арсеналом" и по-прежнему сосредоточен на погоне за лидирующим в Премьер-Лиге "Челси".

Уверенная победа в дерби Северного Лондона позволит "шпорам" впервые за 22 последних года завершить сезон выше своих соседей. Почеттино понимает, насколько это важно для фанатов, но сам предпочитает думать о борьбе за титул.



"Мы сражаемся за титул. Мы сократили отставание от "Челси" и теперь должны сохранить концентрацию, потому что в пятницу нас ждет очень важный матч против "Вест Хэма". Важно сосредоточиться на этом матче".



"Игроки хорошо настроились на матч против "Асенала", и я думаю, они даже не знали, как сыграл "Челси" с "Эвертоном". Тренерский штаб знал, потому что мы смотрели матч, но игроки были по-настоящему сосредоточены. Они не видели матч "Челси".



"Мы отстаем только на четыре очка, и предстоит сыграть еще четыре матча. В футболе возможно всякое, и посмотрим, что случится на следующей неделе. Это важно, что сейчас мы испытываем гордость и радость, ведь это последнее дерби с "Арсеналом" здесь, и это многое значит для наших фанатов и тех, кто любит "Тоттенхэм". Это был великолепный день".



"Я испытываю огромное уважение к Арсену Венгеру. Я восхищаюсь тем, что он делает для "Арсенала", и он великолепно справляется со своей работой. Я рад, но наша задача и наша цель — не просто превзойти "Арсенал", а превзойти 19 команд в Премьер-Лиге".



"Конечно, я очень рад, но в то же время я спокоен, ведь впереди еще четыре матча. Нам важно сохранять концентрацию и постараться сократить дистанцию до Челси", — цитирует Почеттино The Telegraph.