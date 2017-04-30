Венгер поздравил "Тоттенхэм" с финишем выше "Арсенала"
Тренер "Арсенала" Арсен Венгер поздравил "Тоттенхэм", который впервые с 1995 год гарантировал себе более высокую позицию к финишу сезона, чем "канониры".
Уверенная победа 2:0 в дерби Северного Лондона позволила "шпорам" стать недосягаемыми для "Арсенала" — теперь между двумя командами уже 17 очков. Однако Венгер философски смотрит на эту ситуацию и отмечает, что однажды это должно было случиться.
"Мои поздравления им, но когда ты начинаешь сезон, твоей целью является не финишировать выше "шпор", а сражаться за титул. За мои 20 лет это случилось лишь однажды. Математически это должно было когда-нибудь произойти".
"Мы не рады этому, однако мы не сравниваем себя со "шпорами" — мы сравниваем себя с тем, где мы хотим находится", — сообщил Венгер Sky Sports.
30.04.2017 21:50
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Последние комментарии:
Арсен совсем мелочный
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Коротко и по делу
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адекватно. думал будет истерить как некоторые
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Какой же он уебан,ещё про какую-то борьбу за титул кукарекает.
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Сеня ЖЖЖЖЖёт
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Дай бог хэпешечки Венгеру,ору с него.
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Нужен год перестройки с новым тренером, без еврокубков и "звезд" вроде Озила, чтобы взять титул как пенсионеры!
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ВЕНГЕР АУТ
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