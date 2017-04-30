Венгер поздравил "Тоттенхэм" с финишем выше "Арсенала"

Тренер "Арсенала" Арсен Венгер поздравил "Тоттенхэм", который впервые с 1995 год гарантировал себе более высокую позицию к финишу сезона, чем "канониры".

Уверенная победа 2:0 в дерби Северного Лондона позволила "шпорам" стать недосягаемыми для "Арсенала" — теперь между двумя командами уже 17 очков. Однако Венгер философски смотрит на эту ситуацию и отмечает, что однажды это должно было случиться.



"Мои поздравления им, но когда ты начинаешь сезон, твоей целью является не финишировать выше "шпор", а сражаться за титул. За мои 20 лет это случилось лишь однажды. Математически это должно было когда-нибудь произойти".



"Мы не рады этому, однако мы не сравниваем себя со "шпорами" — мы сравниваем себя с тем, где мы хотим находится", — сообщил Венгер Sky Sports.