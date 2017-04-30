Венгер поздравил "Тоттенхэм" с финишем выше "Арсенала"

Арсен Венгер Тренер "Арсенала" Арсен Венгер поздравил "Тоттенхэм", который впервые с 1995 год гарантировал себе более высокую позицию к финишу сезона, чем "канониры".

Уверенная победа 2:0 в дерби Северного Лондона позволила "шпорам" стать недосягаемыми для "Арсенала" — теперь между двумя командами уже 17 очков. Однако Венгер философски смотрит на эту ситуацию и отмечает, что однажды это должно было случиться.

"Мои поздравления им, но когда ты начинаешь сезон, твоей целью является не финишировать выше "шпор", а сражаться за титул. За мои 20 лет это случилось лишь однажды. Математически это должно было когда-нибудь произойти".

"Мы не рады этому, однако мы не сравниваем себя со "шпорами" — мы сравниваем себя с тем, где мы хотим находится", — сообщил Венгер Sky Sports.


Метки Арсенал, Венгер, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2017 21:50

Количество просмотров Просмотров: 1191

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  1. fc-oil 30.04.2017 22:38 # fc-oil
    Арсен совсем мелочный

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  2. mixmaster 30.04.2017 22:25 # mixmaster
    Коротко и по делу

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  3. pistolero-lfc 30.04.2017 22:19 # pistolero-lfc
    адекватно. думал будет истерить как некоторые

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  4. reeker 30.04.2017 22:12 # reeker
    Какой же он уебан,ещё про какую-то борьбу за титул кукарекает.

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  5. dimon70 30.04.2017 22:00 # dimon70
    Сеня ЖЖЖЖЖёт

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  6. bluehonorcfc9 30.04.2017 21:59 # bluehonorcfc9
    Дай бог хэпешечки Венгеру,ору с него.

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  7. arsaman-14 30.04.2017 21:56 # arsaman-14
    Нужен год перестройки с новым тренером, без еврокубков и "звезд" вроде Озила, чтобы взять титул как пенсионеры!

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  8. arsaman-14 30.04.2017 21:54 # arsaman-14
    ВЕНГЕР АУТ

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