Конте: "Победа над "Эвертоном" потеряет смысл, если не обыграем "Боро"

Наставник "Челси" Антонио Конте предупредил, что победа 0:3 над "Эвертоном" потеряет свой смысл, если в следующем туре его команда не сможет обыграть ведущий борьбу за выживание "Мидлсбро".

Изначально воскресный выезд на "Гудисон Парк" виделся самым сложным матчем для "синих" на финишной дистанции сезона Премьер-Лиги. Подопечным Конте пришлось попотеть, но они все-таки добились победы с крупным счетом.



Теперь "Челси" остается сыграть лишь с "Боро", "Вест Бромвичем", "Уотфордом" и "Сандерлендом", однако Антонио предупреждает, что расслабляться рано.



"Это была хорошая победа. У "Эвертона" хорошая команда, и они хорошо подготовились к матчу, поэтому мы должны быть довольны. Мы были очень терпеливы и выбрали правильный момент, чтобы ударить соперника. Мы заслужили победу".



"В следующем матчем нас ждет "Мидлсбро", и если мы не выиграем, то сегодняшняя победа потеряет смысл. Мы должны двигаться шаг за шагом и смотреть только на себя, стараясь набирать по три очка в каждом матче. Это правильный способ, чтобы двигаться к титулу", — сообщил Конте Sky Sports.