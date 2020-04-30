Конте: "Победа над "Эвертоном" потеряет смысл, если не обыграем "Боро"

Антонио Конте Наставник "Челси" Антонио Конте предупредил, что победа 0:3 над "Эвертоном" потеряет свой смысл, если в следующем туре его команда не сможет обыграть ведущий борьбу за выживание "Мидлсбро".

Изначально воскресный выезд на "Гудисон Парк" виделся самым сложным матчем для "синих" на финишной дистанции сезона Премьер-Лиги. Подопечным Конте пришлось попотеть, но они все-таки добились победы с крупным счетом.

Теперь "Челси" остается сыграть лишь с "Боро", "Вест Бромвичем", "Уотфордом" и "Сандерлендом", однако Антонио предупреждает, что расслабляться рано.

"Это была хорошая победа. У "Эвертона" хорошая команда, и они хорошо подготовились к матчу, поэтому мы должны быть довольны. Мы были очень терпеливы и выбрали правильный момент, чтобы ударить соперника. Мы заслужили победу".

"В следующем матчем нас ждет "Мидлсбро", и если мы не выиграем, то сегодняшняя победа потеряет смысл. Мы должны двигаться шаг за шагом и смотреть только на себя, стараясь набирать по три очка в каждом матче. Это правильный способ, чтобы двигаться к титулу", — сообщил Конте Sky Sports.


Метки Конте, Премьер-Лига, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2017 21:00

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Последние комментарии:




  1. farot 30.04.2017 22:19 # farot
    ну там Халл раньше играет. Если выиграют у котов, то речники потеряют шансы на спасение и могут раздвинуть рогатку

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  2. jesus33 30.04.2017 22:08 # jesus33
    Вот это глотка на фото, с такой Боро точно будет бит.

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  3. chelsealondon 30.04.2017 21:30 # chelsealondon
    Теперь нужно подправить статистику...не пропускать выводить Куртуа на золотую перчатку ....Косте и Азару голов....ну разницу мячей нужно сделать лучшую....

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  4. j-silver 30.04.2017 21:28 # j-silver
    Из 4 матчей 3 домашних, 3 соперника из нижней части таблицы, 2 из которых занимают последние места. Пенсам нужно 3 победы для вина в турнире
    Если челсей не затащит я буду вахуе

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  5. ssa 30.04.2017 21:13 # ssa
    не прибедняйся, на изичах разматаете.

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  6. chebrec 30.04.2017 21:09 # chebrec
    Нужно громить немощей

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  7. narcot 30.04.2017 21:05 # narcot
    соломку подкладывает)

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  8. reeker 30.04.2017 21:01 # reeker
    Всё чётко и по делу.

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