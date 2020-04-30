Конте: "Победа над "Эвертоном" потеряет смысл, если не обыграем "Боро"
Наставник "Челси" Антонио Конте предупредил, что победа 0:3 над "Эвертоном" потеряет свой смысл, если в следующем туре его команда не сможет обыграть ведущий борьбу за выживание "Мидлсбро".
Изначально воскресный выезд на "Гудисон Парк" виделся самым сложным матчем для "синих" на финишной дистанции сезона Премьер-Лиги. Подопечным Конте пришлось попотеть, но они все-таки добились победы с крупным счетом.
Теперь "Челси" остается сыграть лишь с "Боро", "Вест Бромвичем", "Уотфордом" и "Сандерлендом", однако Антонио предупреждает, что расслабляться рано.
"Это была хорошая победа. У "Эвертона" хорошая команда, и они хорошо подготовились к матчу, поэтому мы должны быть довольны. Мы были очень терпеливы и выбрали правильный момент, чтобы ударить соперника. Мы заслужили победу".
"В следующем матчем нас ждет "Мидлсбро", и если мы не выиграем, то сегодняшняя победа потеряет смысл. Мы должны двигаться шаг за шагом и смотреть только на себя, стараясь набирать по три очка в каждом матче. Это правильный способ, чтобы двигаться к титулу", — сообщил Конте Sky Sports.
30.04.2017 21:00
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ну там Халл раньше играет. Если выиграют у котов, то речники потеряют шансы на спасение и могут раздвинуть рогатку
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Вот это глотка на фото, с такой Боро точно будет бит.
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Теперь нужно подправить статистику...не пропускать выводить Куртуа на золотую перчатку ....Косте и Азару голов....ну разницу мячей нужно сделать лучшую....
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Из 4 матчей 3 домашних, 3 соперника из нижней части таблицы, 2 из которых занимают последние места. Пенсам нужно 3 победы для вина в турнире
Если челсей не затащит я буду вахуе
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не прибедняйся, на изичах разматаете.
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Нужно громить немощей
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соломку подкладывает)
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Всё чётко и по делу.
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