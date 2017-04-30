"Тоттенхэм" убедительно переиграл "Арсенал" в дерби
Последнее в истории дерби Северного Лондона на "Уайт Харт Лэйн" завершилось убедительной победой "Тоттенхэма" над "Арсеналом" со счетом 2:0.
По сравнению с минимальной победой в гостях у "Кристал Пэлас" в стартовом составе У "шпор" появились Киран Триппьер и Сон Хен Мин, заменив Кайла Уолкера и Муссу Дембеле.
В центр обороны "канониров" вернулся выздоровевший Лоран Косьелни. Оливье Жиру вытеснил Тео Уолкотта с позиции нападающего, а линию полузащиты освежили Аарон Рэмси и Алекс Окслейд-Чемберлен.
Уже на первой минуте плотным ударом с острого угла между ног Окслейд-Чемберлену Харри Кейн размял Петра Чеха — тот сыграл надежно. В дальнейшем "Тоттенхэм" уверенно держал мяч, но без моментов. У "Арсенала" и вовсе совершенно ничего не получалось.
Следующий опасный момент возник только на 22-й минуте, когда Деле Алли на дальней штанге не удалось добить головой мяч в ворота после удара Кейна и рикошета от ноги Косьелни.
Спустя три минуты у ворот Чеха снова было жарко. На сей раз возможность открыть счет предоставилась Кристиану Эриксену, который бил по летящему мячу с линии вратарской площади — перекладина!
Ближе к перерыву "канониры" оживились, а Рэмси даже заставил Уго Льориса совершить хороший сейв в нижнем углу ворот. Этот удар так и остался единственным точным для "Арсенала" в первые 45 минут.
Во втором тайме "Тоттенхэму" все-таки удалось воплотить свое игровое преимущество в гол, а, вернее, в голы. На 55-й минуте Алли добил мяч в ворота после отраженного Чехом удара Эриксена с близкой дистанции — 1:0. Почти сразу же Кейн нарвался на фол Габриэля Паулисты в штрафной и сам же реализовал пенальти — 2:0.
В остатке матча "Арсенал" смотрелся необычайно бледно. Если бы не Чех, отразивший сумасшедшие удары Яна Вертонгена с дистанции и Тоби Алдервейрелда головой, то счет бы стал разгромным. "Шпоры" отпраздновали яркую и уверенную победу.
"Тоттенхэм" был лучше "Арсенала" в этом отдельно взятом матче и на протяжении всего сезона. Это поражение отбросило "канониров" от топ-4 уже на шесть очков — теперь попасть в Лигу Чемпионов подопечным Арсена Венгера будет невероятно сложно.
"Тоттенхэм" — "Арсенал". Отчет о матче
30.04.2017 20:25
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Последние комментарии:
В легком нокдауне был говорил
(ответить)
ну по Календарю у Юнитед самый пиздeц, а у нас изеечка - вот только это и пугает ,всем очки разбазарим эз южали
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а в это время вархим е6ет в очко венхерро но уже под шконарем
(ответить)
Далбич Веня доигрался с тремя защитниками)))) чмо
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фапл без ГГ -просто сказка, ну а куры молодцы, расслабиться не дают, они будут чемпионами в след сезоне
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блдь сколько можно выигрывать
петучи обоссаные хорош бл
(ответить)
норм шпоры петухов отвозили.
Ну и по иронии судьбы, математические шансы хотя бы догнать их вулвич потерял именно в этом матче
(ответить)
Чёта петунхем поверил в себя
(ответить)
Ттх пиздaто играет, не хочется, чтоб команду разобрали после летнего ТО.
(ответить)
Так-то ожидаемо. Даже не пойму, на что можно было надеяться канонирам? Сегодняшний Арсенал мог выиграть у мощного Тоттенхэма, только если те сами ноги раздвинули, как бывало пару раз в этом сезоне. Но тут явно не такой случай.
(ответить)
тотх мощь, аснл немощь
(ответить)
Изи вин в дерби,без шансов, Арсенал гниет вместе с мозгами Арсена
(ответить)
Аснл донный во xлам. Опять остается только пожалеть Петю.
(ответить)
Немощи. Опущенные на четвереньки петушками в лучших традициях гг.
(ответить)
ггшники обратно под шконки позалазили
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вынесли бичей вперед ногами.
если бы еще пинсы не насасывали своим соперникам на слив, то шпоры уже оформили бы чемпик.
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Пенсов все равно не догонят. Ибо некуй было ничейки со всякими лахерами гонять, когда пинсы 13 матчей подряд побеждали
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ндэ..так недолго Арсенальчику и излюбленной схемы лишиться про: а покс что там, главное в ЛЧ играем )))))0
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Казалось бы, что еще нужно сделать, чтобы этого урода венгераутнули?
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петушки мощно сыграли. аснл опять показал свою бесхребетность, жаль их не вкатили 7 штук, так может быть че-нть и поменялось в команде.
пздц, завтра ливерпулю тяжело будет. в прошлом сезоне шершни были единственными середняками, которые раскатали ливерпуль по делу
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