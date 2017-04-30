"Тоттенхэм" убедительно переиграл "Арсенал" в дерби

Харри Кейн и Деле Алли Последнее в истории дерби Северного Лондона на "Уайт Харт Лэйн" завершилось убедительной победой "Тоттенхэма" над "Арсеналом" со счетом 2:0.

По сравнению с минимальной победой в гостях у "Кристал Пэлас" в стартовом составе У "шпор" появились Киран Триппьер и Сон Хен Мин, заменив Кайла Уолкера и Муссу Дембеле.

В центр обороны "канониров" вернулся выздоровевший Лоран Косьелни. Оливье Жиру вытеснил Тео Уолкотта с позиции нападающего, а линию полузащиты освежили Аарон Рэмси и Алекс Окслейд-Чемберлен.

Уже на первой минуте плотным ударом с острого угла между ног Окслейд-Чемберлену Харри Кейн размял Петра Чеха — тот сыграл надежно. В дальнейшем "Тоттенхэм" уверенно держал мяч, но без моментов. У "Арсенала" и вовсе совершенно ничего не получалось.

Следующий опасный момент возник только на 22-й минуте, когда Деле Алли на дальней штанге не удалось добить головой мяч в ворота после удара Кейна и рикошета от ноги Косьелни.

Спустя три минуты у ворот Чеха снова было жарко. На сей раз возможность открыть счет предоставилась Кристиану Эриксену, который бил по летящему мячу с линии вратарской площади — перекладина!

Ближе к перерыву "канониры" оживились, а Рэмси даже заставил Уго Льориса совершить хороший сейв в нижнем углу ворот. Этот удар так и остался единственным точным для "Арсенала" в первые 45 минут.

Во втором тайме "Тоттенхэму" все-таки удалось воплотить свое игровое преимущество в гол, а, вернее, в голы. На 55-й минуте Алли добил мяч в ворота после отраженного Чехом удара Эриксена с близкой дистанции — 1:0. Почти сразу же Кейн нарвался на фол Габриэля Паулисты в штрафной и сам же реализовал пенальти — 2:0.

В остатке матча "Арсенал" смотрелся необычайно бледно. Если бы не Чех, отразивший сумасшедшие удары Яна Вертонгена с дистанции и Тоби Алдервейрелда головой, то счет бы стал разгромным. "Шпоры" отпраздновали яркую и уверенную победу.

"Тоттенхэм" был лучше "Арсенала" в этом отдельно взятом матче и на протяжении всего сезона. Это поражение отбросило "канониров" от топ-4 уже на шесть очков — теперь попасть в Лигу Чемпионов подопечным Арсена Венгера будет невероятно сложно.

"Тоттенхэм" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2017 20:25

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Последние комментарии:




  1. turbo 30.04.2017 20:44 # turbo
    В легком нокдауне был говорил

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  2. mcferson-42 30.04.2017 20:42 # mcferson-42
    ну по Календарю у Юнитед самый пиздeц, а у нас изеечка - вот только это и пугает ,всем очки разбазарим эз южали

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  3. iroquez 30.04.2017 20:41 # iroquez
    а в это время вархим е6ет в очко венхерро но уже под шконарем

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  4. turbo 30.04.2017 20:41 # turbo
    Далбич Веня доигрался с тремя защитниками)))) чмо

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  5. gio 30.04.2017 20:41 # gio
    фапл без ГГ -просто сказка, ну а куры молодцы, расслабиться не дают, они будут чемпионами в след сезоне

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  6. galaxy 30.04.2017 20:40 # galaxy
    блдь сколько можно выигрывать
    петучи обоссаные хорош бл

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  7. farot 30.04.2017 20:40 # farot
    норм шпоры петухов отвозили.
    Ну и по иронии судьбы, математические шансы хотя бы догнать их вулвич потерял именно в этом матче

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  8. chebrec 30.04.2017 20:39 # chebrec
    Чёта петунхем поверил в себя

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  9. billy-talent 30.04.2017 20:39 # billy-talent
    Ттх пиздaто играет, не хочется, чтоб команду разобрали после летнего ТО.

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  10. sausage 30.04.2017 20:38 # sausage
    Так-то ожидаемо. Даже не пойму, на что можно было надеяться канонирам? Сегодняшний Арсенал мог выиграть у мощного Тоттенхэма, только если те сами ноги раздвинули, как бывало пару раз в этом сезоне. Но тут явно не такой случай.

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  11. na4o 30.04.2017 20:37 # na4o
    тотх мощь, аснл немощь

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  12. edgarkuznetsov 30.04.2017 20:36 # edgarkuznetsov
    Изи вин в дерби,без шансов, Арсенал гниет вместе с мозгами Арсена

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  13. flash25rus 30.04.2017 20:35 # flash25rus
    Аснл донный во xлам. Опять остается только пожалеть Петю.

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  14. deathshot19 30.04.2017 20:34 # deathshot19
    Немощи. Опущенные на четвереньки петушками в лучших традициях гг.

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  15. hammersmith 30.04.2017 20:34 # hammersmith
    ггшники обратно под шконки позалазили

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  16. mdfjvnlabngmlas 30.04.2017 20:34 # mdfjvnlabngmlas
    вынесли бичей вперед ногами.
    если бы еще пинсы не насасывали своим соперникам на слив, то шпоры уже оформили бы чемпик.

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  17. knvlay 30.04.2017 20:34 # knvlay
    Пенсов все равно не догонят. Ибо некуй было ничейки со всякими лахерами гонять, когда пинсы 13 матчей подряд побеждали

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  18. mcferson-42 30.04.2017 20:33 # mcferson-42
    ндэ..так недолго Арсенальчику и излюбленной схемы лишиться про: а покс что там, главное в ЛЧ играем )))))0

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  19. vlad17 30.04.2017 20:32 # vlad17
    Казалось бы, что еще нужно сделать, чтобы этого урода венгераутнули?

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  20. liverfun 30.04.2017 20:31 # liverfun
    петушки мощно сыграли. аснл опять показал свою бесхребетность, жаль их не вкатили 7 штук, так может быть че-нть и поменялось в команде.

    пздц, завтра ливерпулю тяжело будет. в прошлом сезоне шершни были единственными середняками, которые раскатали ливерпуль по делу

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