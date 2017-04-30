"Тоттенхэм" убедительно переиграл "Арсенал" в дерби

Последнее в истории дерби Северного Лондона на "Уайт Харт Лэйн" завершилось убедительной победой "Тоттенхэма" над "Арсеналом" со счетом 2:0.

По сравнению с минимальной победой в гостях у "Кристал Пэлас" в стартовом составе У "шпор" появились Киран Триппьер и Сон Хен Мин, заменив Кайла Уолкера и Муссу Дембеле.



В центр обороны "канониров" вернулся выздоровевший Лоран Косьелни. Оливье Жиру вытеснил Тео Уолкотта с позиции нападающего, а линию полузащиты освежили Аарон Рэмси и Алекс Окслейд-Чемберлен.



Уже на первой минуте плотным ударом с острого угла между ног Окслейд-Чемберлену Харри Кейн размял Петра Чеха — тот сыграл надежно. В дальнейшем "Тоттенхэм" уверенно держал мяч, но без моментов. У "Арсенала" и вовсе совершенно ничего не получалось.



Следующий опасный момент возник только на 22-й минуте, когда Деле Алли на дальней штанге не удалось добить головой мяч в ворота после удара Кейна и рикошета от ноги Косьелни.



Спустя три минуты у ворот Чеха снова было жарко. На сей раз возможность открыть счет предоставилась Кристиану Эриксену, который бил по летящему мячу с линии вратарской площади — перекладина!



Ближе к перерыву "канониры" оживились, а Рэмси даже заставил Уго Льориса совершить хороший сейв в нижнем углу ворот. Этот удар так и остался единственным точным для "Арсенала" в первые 45 минут.



Во втором тайме "Тоттенхэму" все-таки удалось воплотить свое игровое преимущество в гол, а, вернее, в голы. На 55-й минуте Алли добил мяч в ворота после отраженного Чехом удара Эриксена с близкой дистанции — 1:0. Почти сразу же Кейн нарвался на фол Габриэля Паулисты в штрафной и сам же реализовал пенальти — 2:0.



В остатке матча "Арсенал" смотрелся необычайно бледно. Если бы не Чех, отразивший сумасшедшие удары Яна Вертонгена с дистанции и Тоби Алдервейрелда головой, то счет бы стал разгромным. "Шпоры" отпраздновали яркую и уверенную победу.



"Тоттенхэм" был лучше "Арсенала" в этом отдельно взятом матче и на протяжении всего сезона. Это поражение отбросило "канониров" от топ-4 уже на шесть очков — теперь попасть в Лигу Чемпионов подопечным Арсена Венгера будет невероятно сложно.



"Тоттенхэм" — "Арсенал". Отчет о матче