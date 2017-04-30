"Сити" сыграл вничью с "Боро"

"Манчестер Сити" сыграл только вничью в гостях у одного из аутсайдеров Премьер-Лиги "Мидлсбро", причем по ходу матча дважды уступал в счете — 2:2.

После первой победы в 2017 году в стартовый состав "речников" был введен Фабио Да Сильва, заменив Даниэля Айалу.



Вилли Кабальеро занял место травмированного Клаудио Браво в воротах "горожан". Также с первых минут появились Гаэль Клиши, Хесус Навас, Алеш Гарсия и Габриэль Жезус.



"Сити" неубедительно смотрелся в первом тайме, несмотря на подавляющий контроль мяча. А незадолго до перерыва подопечные Хосепа Гвардиолы и вовсе пропустили. "Боро" провел быструю контратаку, Стюарт Даунинг прострелил с левого фланга, а Альваро Негредо пробил с линии штрафной. Снаряд ударился о штангу и отскочил в ворота — 1:0.



Во втором тайме "горожане" пошли большими силами вперед и вскоре нанесли-таки свой первый в матче удар в створ. Давление гостей все нарастало, и "речники" дрогнули — Лерой Сане был сбит в штрафной площади. Серхио Агуэро реализовал назначенный пенальти — 1:1.



Однако хозяева не сдались и на 77-й минуте снова вышли вперед. Калум Чемберс отправил мяч в ворота с близкого расстояния после передачи Негредо — 2:1.



Поражение совершенно не входило в планы "Сити", однако второй гол придал "Боро" уверенности. Казалось, хозяевам удастся удержать победу, но за пять минут до окончания основного времени Жезус головой замкнул подачу Агуэро — 2:2.



Обе команды набрали по ценному очку. "Боро" сохраняет призрачную, но все же надежду на спасение, а "Сити" продолжает держаться на четвертом месте в таблице. Конечно, набрать три очка было бы еще лучше, но сегодня на победу ни те, ни другие не наиграли.



"Мидлсбро" — "Манчестер Сити". Отчет о матче