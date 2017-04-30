"Сити" сыграл вничью с "Боро"
"Манчестер Сити" сыграл только вничью в гостях у одного из аутсайдеров Премьер-Лиги "Мидлсбро", причем по ходу матча дважды уступал в счете — 2:2.
После первой победы в 2017 году в стартовый состав "речников" был введен Фабио Да Сильва, заменив Даниэля Айалу.
Вилли Кабальеро занял место травмированного Клаудио Браво в воротах "горожан". Также с первых минут появились Гаэль Клиши, Хесус Навас, Алеш Гарсия и Габриэль Жезус.
"Сити" неубедительно смотрелся в первом тайме, несмотря на подавляющий контроль мяча. А незадолго до перерыва подопечные Хосепа Гвардиолы и вовсе пропустили. "Боро" провел быструю контратаку, Стюарт Даунинг прострелил с левого фланга, а Альваро Негредо пробил с линии штрафной. Снаряд ударился о штангу и отскочил в ворота — 1:0.
Во втором тайме "горожане" пошли большими силами вперед и вскоре нанесли-таки свой первый в матче удар в створ. Давление гостей все нарастало, и "речники" дрогнули — Лерой Сане был сбит в штрафной площади. Серхио Агуэро реализовал назначенный пенальти — 1:1.
Однако хозяева не сдались и на 77-й минуте снова вышли вперед. Калум Чемберс отправил мяч в ворота с близкого расстояния после передачи Негредо — 2:1.
Поражение совершенно не входило в планы "Сити", однако второй гол придал "Боро" уверенности. Казалось, хозяевам удастся удержать победу, но за пять минут до окончания основного времени Жезус головой замкнул подачу Агуэро — 2:2.
Обе команды набрали по ценному очку. "Боро" сохраняет призрачную, но все же надежду на спасение, а "Сити" продолжает держаться на четвертом месте в таблице. Конечно, набрать три очка было бы еще лучше, но сегодня на победу ни те, ни другие не наиграли.
"Мидлсбро" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
30.04.2017 18:10
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Последние комментарии:
С такими клоунами в обороне всё закономерно.
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если забыть о 33емхуйсосе,именно по игре сити лучшая команда в лиге после богов,не везёт им.
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Арс победа и день удался бля!!!!!!!!!!!!
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Отскочили мешки!!!
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Подарили напару с МЮ ЛФК 3 место.
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Сильная игра была, в следующем сезоне всем 14изда ., балласт скинем и всем 14изда.
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Не заслужили ничейки, просто говнюки..
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мешки денежные без истории во главе с лысым физруком
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Битва Жозе и Пепа набирает новые обоРОТы
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Чего только не сделаешь ради интриги, молодцы.
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Ты понял куда ты попал? Лысое переоцененное чудище. Это АПЛ! Здесь только что 19 команда в таблице оттоскала тебя и твою чилийскую собаку, натолкала тебе полный рот соленых гвоздей. А то привык играть пятыми составами в своих говнолигах одной команды. Побеждая всех 8-0 и брать халявные титулы ни за что типа ты такой весь из себя гений. Здесь тебе быстро усы причешут, собака.
Первый сезон в истории без ЛЧ, ппц.
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