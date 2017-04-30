"Сити" сыграл вничью с "Боро"

Серхио Агуэро и Габриэль Жезус "Манчестер Сити" сыграл только вничью в гостях у одного из аутсайдеров Премьер-Лиги "Мидлсбро", причем по ходу матча дважды уступал в счете — 2:2.

После первой победы в 2017 году в стартовый состав "речников" был введен Фабио Да Сильва, заменив Даниэля Айалу.

Вилли Кабальеро занял место травмированного Клаудио Браво в воротах "горожан". Также с первых минут появились Гаэль Клиши, Хесус Навас, Алеш Гарсия и Габриэль Жезус.

"Сити" неубедительно смотрелся в первом тайме, несмотря на подавляющий контроль мяча. А незадолго до перерыва подопечные Хосепа Гвардиолы и вовсе пропустили. "Боро" провел быструю контратаку, Стюарт Даунинг прострелил с левого фланга, а Альваро Негредо пробил с линии штрафной. Снаряд ударился о штангу и отскочил в ворота — 1:0.

Во втором тайме "горожане" пошли большими силами вперед и вскоре нанесли-таки свой первый в матче удар в створ. Давление гостей все нарастало, и "речники" дрогнули — Лерой Сане был сбит в штрафной площади. Серхио Агуэро реализовал назначенный пенальти — 1:1.

Однако хозяева не сдались и на 77-й минуте снова вышли вперед. Калум Чемберс отправил мяч в ворота с близкого расстояния после передачи Негредо — 2:1.

Поражение совершенно не входило в планы "Сити", однако второй гол придал "Боро" уверенности. Казалось, хозяевам удастся удержать победу, но за пять минут до окончания основного времени Жезус головой замкнул подачу Агуэро — 2:2.

Обе команды набрали по ценному очку. "Боро" сохраняет призрачную, но все же надежду на спасение, а "Сити" продолжает держаться на четвертом месте в таблице. Конечно, набрать три очка было бы еще лучше, но сегодня на победу ни те, ни другие не наиграли.

"Мидлсбро" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, Мидлсбро, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2017 18:10

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  1. madchester 30.04.2017 18:32 # madchester
    С такими клоунами в обороне всё закономерно.

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  2. lodi 30.04.2017 18:28 # lodi
    если забыть о 33емхуйсосе,именно по игре сити лучшая команда в лиге после богов,не везёт им.

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  3. arsenal-unbeaten 30.04.2017 18:27 # arsenal-unbeaten
    Арс победа и день удался бля!!!!!!!!!!!!

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  4. arsenal-unbeaten 30.04.2017 18:26 # arsenal-unbeaten
    Отскочили мешки!!!

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  5. akadam 30.04.2017 18:21 # akadam
    Подарили напару с МЮ ЛФК 3 место.

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  6. mancityman 30.04.2017 18:21 # mancityman
    Сильная игра была, в следующем сезоне всем 14изда ., балласт скинем и всем 14изда.

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  7. mcfc-fantactic 30.04.2017 18:18 # mcfc-fantactic
    Не заслужили ничейки, просто говнюки..

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  8. chebrec 30.04.2017 18:16 # chebrec
    мешки денежные без истории во главе с лысым физруком

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  9. largo-winch 30.04.2017 18:15 # largo-winch
    Битва Жозе и Пепа набирает новые обоРОТы

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  10. kos9k 30.04.2017 18:15 # kos9k
    Чего только не сделаешь ради интриги, молодцы.

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  11. superglor 30.04.2017 18:12 # superglor
    Ты понял куда ты попал? Лысое переоцененное чудище. Это АПЛ! Здесь только что 19 команда в таблице оттоскала тебя и твою чилийскую собаку, натолкала тебе полный рот соленых гвоздей. А то привык играть пятыми составами в своих говнолигах одной команды. Побеждая всех 8-0 и брать халявные титулы ни за что типа ты такой весь из себя гений. Здесь тебе быстро усы причешут, собака.

    Первый сезон в истории без ЛЧ, ппц.

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