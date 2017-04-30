"Челси" приблизился к титулу, разгромив "Эвертон"

Гари Кэхилл и Педро Разгромив на выезде "Эвертон" со счетом 0:3, "Челси" стал на шаг ближе к завоеванию чемпионского титула Премьер-Лиги.

Тренер "ирисок" Рональд Куман бросил в бой Доминика Калверт-Левина и Эннера Валенсию, которые заменили Моргана Шнайдерлена и Кевина Миральяса.

Антонио Конте ограничился единственной перестановкой в старте "синих", позволив Педро занять место Цеска Фабрегаса.

Уже в самом начале матча юное дарование хозяев Калверт-Левин едва не открыл счет, но голкипер "Челси" Тибо Куртуа кончиками пальцев перевел мяч в основание штанги после удара Доминика. Вскоре гости ответили выстрелом Эдена Азара со внешней стороны сетки.

В дальнейшем игра была более-менее равной. Обе команды надежно действовали в обороне, но в атаке — не столь успешно.

После перерыва "синие" активизировались. "Эвертон" оказался прижат к своим воротам но по-прежнему почти не ошибался. Тем не менее на 66-й минуте счет все-таки был открыт. Педро, оказавшись на подступах к штрафной, оторвался от Фила Ягиелки и нанес роскошный удар с левой ноги под перекладину — 0:1.

"Ириски" дрогнули, стали раскрываться и на 79-й минуте пропустили второй гол. Маартен Стекеленбург отразил удар Азара со штрафного прямо в Гари Кэхилла, от которого мяч отскочил в ворота — 0:2.

На 86-й минуте "Челси" сделал счет разгромным. Вышедший на замену Виллиан первым же касанием послал мяч в ворота из центра штрафной после роскошной передачи Фабрегаса — 0:3.

"Эвертону" удалось нейтрализовать Эдена Азара, по пятам за которым весь матч ходил Идрисса Гейе, однако в составе "Челси" нашлись другие игроки, способные обеспечить результат. "Синие" сделали очередной и, возможно, самый важный шаг к титулу, учитывая характер оставшихся соперников.

"Эвертон" — "Челси". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2017 18:00

Количество просмотров Просмотров: 3365

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Последние комментарии:




  1. melwood-lfc 30.04.2017 18:36 # melwood-lfc
    норм Спартак поссал на лохов всяких

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  2. contrario 30.04.2017 18:35 # contrario
    давайте, кровь, пот, нервы, слёзы, драма, хочу мясик

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  3. arnold 30.04.2017 18:34 # arnold
    Боро ванлав. осталось Тоттенхэму на классе размазать щенят Венгера

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  4. wengerrrro 30.04.2017 18:34 # wengerrrro
    ахахах е6лагин портовых заовнил хахахаххаха

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  5. billy-talent 30.04.2017 18:34 # billy-talent
    Витя рили Царь-бог.

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  6. hammersmith 30.04.2017 18:33 # hammersmith
    эвертон чмошники какие-то

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  7. j-silver 30.04.2017 18:32 # j-silver
    Елага второй матч подряд работает. Все деньги решил заработать себе

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  8. budun 30.04.2017 18:32 # budun
    1.0 - 2.1
    Пеп блять, сколько можно.

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  9. stefh 30.04.2017 18:32 # stefh
    еще и сити очки прoeбал. печальный тур

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  10. al-faarabi 30.04.2017 18:28 # al-faarabi
    эти ирисочные дауны против арсенала всегда жопу рвут, из кожи вон вылезут чтобы отобрать очки, а тут без сопротивления, прям как мамка собакевича

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  11. liverfun 30.04.2017 18:27 # liverfun
    спартачи чемпионы

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  12. reeker 30.04.2017 18:26 # reeker
    Сегодня мсье должен порадовать нас.Чисто для интриги за попадание в четвёрку.

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  13. al-faarabi 30.04.2017 18:26 # al-faarabi
    щас бы в команду пакета поссать

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  14. mancityman 30.04.2017 18:23 # mancityman
    Тоговроооот, Тоговооооооооооооооорт )

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  15. parlor3 30.04.2017 18:22 # parlor3
    ипаный немощный эвертон!!!!!!!!!

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  16. psymusic 30.04.2017 18:21 # psymusic
    Боги!!!

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  17. electric 30.04.2017 18:20 # electric
    ну эти немощи любят рогатку раздвинуть то шитям то пинсам.

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  18. sellman 30.04.2017 18:19 # sellman
    Как с Хесусом, Агуэро, Сане, Стерлингом, Де Брюйне можно не забивать по 3 банки на изи??

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  19. rav-07 30.04.2017 18:19 # rav-07
    ВП бомжи блять. Как можно слить выигранную игру? Пиздец

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  20. osivori 30.04.2017 18:18 # osivori
    а мудаков то мудаков, руками разводить да на партнеров покрикивать умеет, а в челси он ни на х....й не нужен, пусть ноет чтоб на скамейку куман его не посадил

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