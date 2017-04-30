"Челси" приблизился к титулу, разгромив "Эвертон"
Разгромив на выезде "Эвертон" со счетом 0:3, "Челси" стал на шаг ближе к завоеванию чемпионского титула Премьер-Лиги.
Тренер "ирисок" Рональд Куман бросил в бой Доминика Калверт-Левина и Эннера Валенсию, которые заменили Моргана Шнайдерлена и Кевина Миральяса.
Антонио Конте ограничился единственной перестановкой в старте "синих", позволив Педро занять место Цеска Фабрегаса.
Уже в самом начале матча юное дарование хозяев Калверт-Левин едва не открыл счет, но голкипер "Челси" Тибо Куртуа кончиками пальцев перевел мяч в основание штанги после удара Доминика. Вскоре гости ответили выстрелом Эдена Азара со внешней стороны сетки.
В дальнейшем игра была более-менее равной. Обе команды надежно действовали в обороне, но в атаке — не столь успешно.
После перерыва "синие" активизировались. "Эвертон" оказался прижат к своим воротам но по-прежнему почти не ошибался. Тем не менее на 66-й минуте счет все-таки был открыт. Педро, оказавшись на подступах к штрафной, оторвался от Фила Ягиелки и нанес роскошный удар с левой ноги под перекладину — 0:1.
"Ириски" дрогнули, стали раскрываться и на 79-й минуте пропустили второй гол. Маартен Стекеленбург отразил удар Азара со штрафного прямо в Гари Кэхилла, от которого мяч отскочил в ворота — 0:2.
На 86-й минуте "Челси" сделал счет разгромным. Вышедший на замену Виллиан первым же касанием послал мяч в ворота из центра штрафной после роскошной передачи Фабрегаса — 0:3.
"Эвертону" удалось нейтрализовать Эдена Азара, по пятам за которым весь матч ходил Идрисса Гейе, однако в составе "Челси" нашлись другие игроки, способные обеспечить результат. "Синие" сделали очередной и, возможно, самый важный шаг к титулу, учитывая характер оставшихся соперников.
"Эвертон" — "Челси". Отчет о матче
30.04.2017 18:00
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норм Спартак поссал на лохов всяких
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давайте, кровь, пот, нервы, слёзы, драма, хочу мясик
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Боро ванлав. осталось Тоттенхэму на классе размазать щенят Венгера
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ахахах е6лагин портовых заовнил хахахаххаха
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Витя рили Царь-бог.
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эвертон чмошники какие-то
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Елага второй матч подряд работает. Все деньги решил заработать себе
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1.0 - 2.1
Пеп блять, сколько можно.
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еще и сити очки прoeбал. печальный тур
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эти ирисочные дауны против арсенала всегда жопу рвут, из кожи вон вылезут чтобы отобрать очки, а тут без сопротивления, прям как мамка собакевича
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спартачи чемпионы
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Сегодня мсье должен порадовать нас.Чисто для интриги за попадание в четвёрку.
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щас бы в команду пакета поссать
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Тоговроооот, Тоговооооооооооооооорт )
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ипаный немощный эвертон!!!!!!!!!
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Боги!!!
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ну эти немощи любят рогатку раздвинуть то шитям то пинсам.
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Как с Хесусом, Агуэро, Сане, Стерлингом, Де Брюйне можно не забивать по 3 банки на изи??
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ВП бомжи блять. Как можно слить выигранную игру? Пиздец
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а мудаков то мудаков, руками разводить да на партнеров покрикивать умеет, а в челси он ни на х....й не нужен, пусть ноет чтоб на скамейку куман его не посадил
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