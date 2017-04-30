"Челси" приблизился к титулу, разгромив "Эвертон"

Разгромив на выезде "Эвертон" со счетом 0:3, "Челси" стал на шаг ближе к завоеванию чемпионского титула Премьер-Лиги.

Тренер "ирисок" Рональд Куман бросил в бой Доминика Калверт-Левина и Эннера Валенсию, которые заменили Моргана Шнайдерлена и Кевина Миральяса.



Антонио Конте ограничился единственной перестановкой в старте "синих", позволив Педро занять место Цеска Фабрегаса.



Уже в самом начале матча юное дарование хозяев Калверт-Левин едва не открыл счет, но голкипер "Челси" Тибо Куртуа кончиками пальцев перевел мяч в основание штанги после удара Доминика. Вскоре гости ответили выстрелом Эдена Азара со внешней стороны сетки.



В дальнейшем игра была более-менее равной. Обе команды надежно действовали в обороне, но в атаке — не столь успешно.



После перерыва "синие" активизировались. "Эвертон" оказался прижат к своим воротам но по-прежнему почти не ошибался. Тем не менее на 66-й минуте счет все-таки был открыт. Педро, оказавшись на подступах к штрафной, оторвался от Фила Ягиелки и нанес роскошный удар с левой ноги под перекладину — 0:1.



"Ириски" дрогнули, стали раскрываться и на 79-й минуте пропустили второй гол. Маартен Стекеленбург отразил удар Азара со штрафного прямо в Гари Кэхилла, от которого мяч отскочил в ворота — 0:2.



На 86-й минуте "Челси" сделал счет разгромным. Вышедший на замену Виллиан первым же касанием послал мяч в ворота из центра штрафной после роскошной передачи Фабрегаса — 0:3.



"Эвертону" удалось нейтрализовать Эдена Азара, по пятам за которым весь матч ходил Идрисса Гейе, однако в составе "Челси" нашлись другие игроки, способные обеспечить результат. "Синие" сделали очередной и, возможно, самый важный шаг к титулу, учитывая характер оставшихся соперников.



"Эвертон" — "Челси". Отчет о матче