Моуриньо: "Ноль критики в адрес моих игроков"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не собирается критиковать своих игроков после упущенной победы против "Суонси" (1:1).
В воскресенье "красные дьяволы" продлили свою беспроигрышную серию до 25 матчей, однако поводов для радости здесь нет — подопечные Моуриньо упустили победу в самой концовке, вдобавок потеряв с травмами Люка Шоу и Эрика Байи. Жозе понимает, насколько сложно приходится его команде на финише сезона, и не собирается произносить слов критики.
"Мы потеряли игроков, и мы потеряли очки, поэтому да, сегодня был плохой день. Мы не выглядели усталыми и измотанными, мы и есть усталые и измотанные. Невозможно изолировать нашу игру от контекста. Это девятый матч в апреле, это не по-людски. Наш состав из 22 игроков оказался усечен до 13 или 14. Игроки очень устали".
"Правда ли, что Джесси Лингард и Эшли Янг выглядели ярче остальных? Конечно, ведь они не играли в предыдущем матче. Я более чем доволен игроками, они отдали все, что могли. У меня ноль критики в их адрес".
"Я пока не знаю, как обстоят дела с новыми травмами. Кажется, у Люка Шоу серьезное повреждение, потому что он покинул поле через 10 минут после начала. Я ожидаю очень серьезной травмы. В данный момент мы не можем дойти от кровати до туалета, не сломав ногу".
"Насчет Фила Джонса и Криса Смоллинга я предпочитаю не говорить. Я предпочитаю не говорить насчет Хуана Маты, который делает все, чтобы поскорее вернуть. Я благодарен ему за это".
"В четверг мы выложимся изо всех сил. Это точно. Выйдем мы в финал или нет, не имеет значения — я в любом случае доволен парнями", — цитирует Моуриньо BBC.
30.04.2017 16:50
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смотрел первый тайм спартак цска . понемногу понемногу но судья не свистел в сторону цска жесточайший подкат витиньо вообще без нарушения на комбарове фол тоже вермблум срубил когото тишина после тридцатой минуты всё это ...ну и ...цска забил.хотя лучше смотрелся но невезло
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моуриньо ноль.
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Удачи в ЛЕ
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Тяжело команде. Столько игр... В полтора раза больше чем лузерпуп и щилсей сыграли. Нужно понять игроков
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Моуриньо: "Для меня сегодня был счёт 0:1. Ноль голов - ноль критики в адрес игроков".
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ведро мочи лучше каждому
очередная убогая игра убого клубца
ывахывахзызхвазыхвазхывзхазхывазхывзха
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