"Юнайтед" лишился победы против "Суонси"
Великолепно исполненный штрафной Гульфи Сигурдссоном оставил "Манчестер Юнайтед" без победы в домашнем противостоянии с "Суонси" — 1:1.
В стартовый состав "красных дьяволов" вернулся капитан Уэйн Руни. Восстановившийся после травмы Хуан Мата оказался среди запасных.
У "лебедей" Ки Сун Юн заменил Лероя Фера.
"Суонси" не стал отсиживаться в обороне и в начальной стадии матча смотрелся предпочтительнее хозяев, пару раз создав угрозу воротам Давида Де Хеа.
"Юнайтед" вкатывался в игру постепенно, и когда уже казалось, что до перерыва счет не будет открыт, Маркус Рэшфорд нырнул в чужой штрафной и заработал для своей команды пенальти. Руни четко реализовал этот противоречивый 11-метровый — 1:0.
Во втором тайме "лебедям" пришлось тяжелее — мяч у них не держался, а без мяча на ответный гол рассчитывать было сложно. "Дьяволы" создали пару моментов, но в целом хотели поскорее закончить матч.
Однако гостям все же удалось избежать поражения в концовке. Уэйн сбил Мартина Олссена на подступах к штрафной, а Гульфи Сигурдссон великолепно исполнил стандартное положение, пробив точно в "девятку" — 1:1.
Вырвать победу ни одной из команд не удалось. Хотя в компенсированное время Фернандо Льоренте вполне мог поразить ворота Де Хеа со считанных метров, но не попал ногой по летящему мячу.
Очередной разочаровывающий результат и очередные травмы — на сей раз Люка Шоу и Эрика Байи. Таков неутешительный итог этого матча, продлевающего беспроигрышную серию "Юнайтед" до 25 поединков. "Суонси" заслужил набрать очко.
"Манчестер Юнайтед" — "Суонси". Отчет о матче
30.04.2017 16:00
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Последние комментарии:
узреем ли мы сегодня анал-карнавал петухов с ггуннерами?
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Эве не ставит автобус, збс, свободных зон хватает. Пинсы на контрах должны ебать
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как же хорошо пенсы бегут,чётко!!!
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Сегодня МЮ лишился шанса на чемпионство
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В прошлом сезоне ЛФК тоже сделал упор на ЛЕ. Результат всем известен. МЮ рискует наступить на те же грабли. Хотя по части финалов Клопп не ровня португальцу.
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сук, похоже чилси в остатке сезона со всеми играет вторым номером
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Озар как не попал то в пустые
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да блин уже 2 могли положить...
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леол, обезьяна пинсовкая с зигой уже собиралась гол праздновать.
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Кроме того, эта ничья стала 14-й для «МЮ» в нынешнем сезоне. Это рекорд АПЛ. Отметим, что 10 ничьих случились дома. «Манчестер Юнайтед» второй раз в истории провел столько ничейных матчей на своем поле в одном чемпионате. В сезоне-1980/81 было 11 игр.
draw united
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эххх азааар...чуть чуть.
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беспроигрышная серия продолжается
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бл как же горит-то, с таким составом сосать ДОМА у суонси.
в четверку эти бомжи не залезут с такой игрой, в ле шансов нет без цз.
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я один вижу в четверке лишнюю команду? пора сбрасывать этот клопиный насест оттуда. скам через ЛЕ выйдет в лч
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Ахахахахахахах ХАХА Ахахахахахах
Лемаааааарс, Лемааааааааааааарсс))
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Вторая минута, а пенсы уже отскакивают
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Суонси молодец,можно сказать помог Ливерпулю!теперь нам самим надо побеждать Уотфорд
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Может мю нужно проиграть, чтоб начать выигрывать...
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Камон Челси камооооонн!!!!
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заголовок неправильный, Это Суонси лишились победы!!!!
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