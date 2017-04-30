"Юнайтед" лишился победы против "Суонси"

Великолепно исполненный штрафной Гульфи Сигурдссоном оставил "Манчестер Юнайтед" без победы в домашнем противостоянии с "Суонси" — 1:1.

В стартовый состав "красных дьяволов" вернулся капитан Уэйн Руни. Восстановившийся после травмы Хуан Мата оказался среди запасных.



У "лебедей" Ки Сун Юн заменил Лероя Фера.



"Суонси" не стал отсиживаться в обороне и в начальной стадии матча смотрелся предпочтительнее хозяев, пару раз создав угрозу воротам Давида Де Хеа.



"Юнайтед" вкатывался в игру постепенно, и когда уже казалось, что до перерыва счет не будет открыт, Маркус Рэшфорд нырнул в чужой штрафной и заработал для своей команды пенальти. Руни четко реализовал этот противоречивый 11-метровый — 1:0.



Во втором тайме "лебедям" пришлось тяжелее — мяч у них не держался, а без мяча на ответный гол рассчитывать было сложно. "Дьяволы" создали пару моментов, но в целом хотели поскорее закончить матч.



Однако гостям все же удалось избежать поражения в концовке. Уэйн сбил Мартина Олссена на подступах к штрафной, а Гульфи Сигурдссон великолепно исполнил стандартное положение, пробив точно в "девятку" — 1:1.



Вырвать победу ни одной из команд не удалось. Хотя в компенсированное время Фернандо Льоренте вполне мог поразить ворота Де Хеа со считанных метров, но не попал ногой по летящему мячу.



Очередной разочаровывающий результат и очередные травмы — на сей раз Люка Шоу и Эрика Байи. Таков неутешительный итог этого матча, продлевающего беспроигрышную серию "Юнайтед" до 25 поединков. "Суонси" заслужил набрать очко.



"Манчестер Юнайтед" — "Суонси". Отчет о матче