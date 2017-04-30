"Юнайтед" лишился победы против "Суонси"

Гульфи Сигурдссон Великолепно исполненный штрафной Гульфи Сигурдссоном оставил "Манчестер Юнайтед" без победы в домашнем противостоянии с "Суонси" — 1:1.

В стартовый состав "красных дьяволов" вернулся капитан Уэйн Руни. Восстановившийся после травмы Хуан Мата оказался среди запасных.

У "лебедей" Ки Сун Юн заменил Лероя Фера.

"Суонси" не стал отсиживаться в обороне и в начальной стадии матча смотрелся предпочтительнее хозяев, пару раз создав угрозу воротам Давида Де Хеа.

"Юнайтед" вкатывался в игру постепенно, и когда уже казалось, что до перерыва счет не будет открыт, Маркус Рэшфорд нырнул в чужой штрафной и заработал для своей команды пенальти. Руни четко реализовал этот противоречивый 11-метровый — 1:0.

Во втором тайме "лебедям" пришлось тяжелее — мяч у них не держался, а без мяча на ответный гол рассчитывать было сложно. "Дьяволы" создали пару моментов, но в целом хотели поскорее закончить матч.

Однако гостям все же удалось избежать поражения в концовке. Уэйн сбил Мартина Олссена на подступах к штрафной, а Гульфи Сигурдссон великолепно исполнил стандартное положение, пробив точно в "девятку" — 1:1.

Вырвать победу ни одной из команд не удалось. Хотя в компенсированное время Фернандо Льоренте вполне мог поразить ворота Де Хеа со считанных метров, но не попал ногой по летящему мячу.

Очередной разочаровывающий результат и очередные травмы — на сей раз Люка Шоу и Эрика Байи. Таков неутешительный итог этого матча, продлевающего беспроигрышную серию "Юнайтед" до 25 поединков. "Суонси" заслужил набрать очко.

"Манчестер Юнайтед" — "Суонси". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Суонси

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1335

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Последние комментарии:




  1. electric 30.04.2017 16:20 # electric
    узреем ли мы сегодня анал-карнавал петухов с ггуннерами?

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  2. don-antonio 30.04.2017 16:19 # don-antonio
    Эве не ставит автобус, збс, свободных зон хватает. Пинсы на контрах должны ебать

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  3. rap-woiska 30.04.2017 16:18 # rap-woiska
    как же хорошо пенсы бегут,чётко!!!

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  4. charlton 30.04.2017 16:18 # charlton
    Сегодня МЮ лишился шанса на чемпионство

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  5. akadam 30.04.2017 16:17 # akadam
    В прошлом сезоне ЛФК тоже сделал упор на ЛЕ. Результат всем известен. МЮ рискует наступить на те же грабли. Хотя по части финалов Клопп не ровня португальцу.

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  6. liverfun 30.04.2017 16:17 # liverfun
    сук, похоже чилси в остатке сезона со всеми играет вторым номером

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  7. j-silver 30.04.2017 16:17 # j-silver
    Озар как не попал то в пустые

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  8. chelseafanmd 30.04.2017 16:17 # chelseafanmd
    да блин уже 2 могли положить...

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  9. mdfjvnlabngmlas 30.04.2017 16:17 # mdfjvnlabngmlas
    леол, обезьяна пинсовкая с зигой уже собиралась гол праздновать.

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  10. arnold 30.04.2017 16:17 # arnold
    Кроме того, эта ничья стала 14-й для «МЮ» в нынешнем сезоне. Это рекорд АПЛ. Отметим, что 10 ничьих случились дома. «Манчестер Юнайтед» второй раз в истории провел столько ничейных матчей на своем поле в одном чемпионате. В сезоне-1980/81 было 11 игр.

    draw united

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  11. rap-woiska 30.04.2017 16:16 # rap-woiska
    эххх азааар...чуть чуть.

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  12. contrario 30.04.2017 16:16 # contrario
    беспроигрышная серия продолжается

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  13. mdfjvnlabngmlas 30.04.2017 16:13 # mdfjvnlabngmlas
    бл как же горит-то, с таким составом сосать ДОМА у суонси.
    в четверку эти бомжи не залезут с такой игрой, в ле шансов нет без цз.

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  14. al-faarabi 30.04.2017 16:10 # al-faarabi
    я один вижу в четверке лишнюю команду? пора сбрасывать этот клопиный насест оттуда. скам через ЛЕ выйдет в лч

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  15. mancityman 30.04.2017 16:10 # mancityman
    Ахахахахахахах ХАХА Ахахахахахах
    Лемаааааарс, Лемааааааааааааарсс))

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  16. rav-07 30.04.2017 16:10 # rav-07
    Вторая минута, а пенсы уже отскакивают

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  17. liverpoolkazakh 30.04.2017 16:09 # liverpoolkazakh
    Суонси молодец,можно сказать помог Ливерпулю!теперь нам самим надо побеждать Уотфорд

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  18. januzaj00 30.04.2017 16:09 # januzaj00
    Может мю нужно проиграть, чтоб начать выигрывать...

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  19. alarma 30.04.2017 16:09 # alarma
    Камон Челси камооооонн!!!!

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  20. scauzer11 30.04.2017 16:08 # scauzer11
    заголовок неправильный, Это Суонси лишились победы!!!!

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