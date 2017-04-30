Маркович: "Ливерпуль" не поверил в меня"

Лазар Маркович Вингер "Халла" Лазар Маркович набросился с критикой на "Ливерпуль", обвинив мерсисайдский клуб в недоверии.

Летом 2014 года "красные" выкупили трансфер Марковича у "Бенфики" за 20 миллионов фунтов, однако раскрыться на "Энфилде" сербу не удалось. Нынешний сезон Лазар доигрывает на правах аренды в "Халле".

По мнению Марковича, раз мерсисайдцы заплатили за него такие большие деньги, они должны были поверить в его игровые качества и чаще выпускать на поле - как под руководством Брендана Роджерса, так и Юргена Клоппа.

"Ливерпуль" потратил на меня большие деньги, поэтому они должны были поверить в мой талант. Я чувствовал, что должен был играть чаще. Сейчас я выступаю в другом клубе, получаю практику, поэтому никаких проблем нет".

"Я не знаю, что произойдет в следующем сезоне - все зависит от решения "Ливерпуля". У меня остается еще два года по действующему контракту, поэтому давайте дождемся развития событий. В любом случае мне нравится Премьер-Лига, и я хотел бы остаться здесь", - цитирует Марковича Goal.



Метки Ливерпуль, Маркович, Халл

Автор foxmcfc   

Дата 30.04.2017 15:00

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  1. gerrard08 30.04.2017 16:19 # gerrard08
    Просто уйди. Ты загниешь на скамейке.

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  2. mudv 30.04.2017 16:02 # mudv
    мю чё за лажа то? ничья за ничьёй ....Бред какойто .Лучше ж проигрывать чем всегда говно ани футболл

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  3. moneymaker 30.04.2017 16:00 # moneymaker
    Ты же не Бог, что бы в тебя великий Ливерпуль верил.

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  4. paul-shark 30.04.2017 15:50 # paul-shark
    Саси пидр.

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