Маркович: "Ливерпуль" не поверил в меня"

Вингер "Халла" Лазар Маркович набросился с критикой на "Ливерпуль", обвинив мерсисайдский клуб в недоверии.

Летом 2014 года "красные" выкупили трансфер Марковича у "Бенфики" за 20 миллионов фунтов, однако раскрыться на "Энфилде" сербу не удалось. Нынешний сезон Лазар доигрывает на правах аренды в "Халле".



По мнению Марковича, раз мерсисайдцы заплатили за него такие большие деньги, они должны были поверить в его игровые качества и чаще выпускать на поле - как под руководством Брендана Роджерса, так и Юргена Клоппа.



"Ливерпуль" потратил на меня большие деньги, поэтому они должны были поверить в мой талант. Я чувствовал, что должен был играть чаще. Сейчас я выступаю в другом клубе, получаю практику, поэтому никаких проблем нет".



"Я не знаю, что произойдет в следующем сезоне - все зависит от решения "Ливерпуля". У меня остается еще два года по действующему контракту, поэтому давайте дождемся развития событий. В любом случае мне нравится Премьер-Лига, и я хотел бы остаться здесь", - цитирует Марковича Goal.