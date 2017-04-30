Шнайдерлен хочет помочь Почеттино с титулом

Полузащитник "Эвертона" Морган Шнайдерлен заявил, что хочет помочь главному тренеру Маурисио Почеттино в борьбе за чемпионский титул Премьер-Лиги.

Сегодня команда Шнайдерлена принимает на своем поле лидеров Премьер-Лиги из "Челси". В случае победы "ирисок" "Тоттенхэм" получит шанс сократить отставание от "синих", и Шнайдерлен хочет подарить такую возможность тренеру, который изменил его представление о футболе.



"Из всех команд, с кем я играл в этом сезоне, больше всего меня впечатлил "Тоттенхэм". Я надеюсь, что с Маурисио Почеттино они возьмут титул: он изменил мое представление о футболе, а сейчас проделывает отличную работу с "Тоттенхэмом".



"Не нужно быть гением в математике, чтобы понять: если "Тоттенхэм" победит в дерби, а мы обыграем "Челси", их отставание сократится до одного очка. Затем может произойти все что угодно", - цитирует Шнайдерлена Daily Mail.