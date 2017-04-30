Шнайдерлен хочет помочь Почеттино с титулом
Полузащитник "Эвертона" Морган Шнайдерлен заявил, что хочет помочь главному тренеру Маурисио Почеттино в борьбе за чемпионский титул Премьер-Лиги.
Сегодня команда Шнайдерлена принимает на своем поле лидеров Премьер-Лиги из "Челси". В случае победы "ирисок" "Тоттенхэм" получит шанс сократить отставание от "синих", и Шнайдерлен хочет подарить такую возможность тренеру, который изменил его представление о футболе.
"Из всех команд, с кем я играл в этом сезоне, больше всего меня впечатлил "Тоттенхэм". Я надеюсь, что с Маурисио Почеттино они возьмут титул: он изменил мое представление о футболе, а сейчас проделывает отличную работу с "Тоттенхэмом".
"Не нужно быть гением в математике, чтобы понять: если "Тоттенхэм" победит в дерби, а мы обыграем "Челси", их отставание сократится до одного очка. Затем может произойти все что угодно", - цитирует Шнайдерлена Daily Mail.
30.04.2017 14:00
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Да, пущай поможет: мисс Покемон присунет поглубже, чтобы у мужа окрепли котикулы. А то ведь никак у петушков не получается стать хоть КЕМ-НИБУДЬ!)))
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заголовок топовый. мечты неудачника.
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Норм пинсы под каждой веткой петухов горят. Ссыкуют, видно.
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Петр чех хочет помочь Конте с титулом
"С Челси я выиграл все возможные титулы в футболе и поэтому сегодня я хочу помочь им завоевать очередной титул. Ну и если тотенхем станет чемпионом апл, то половина фанатов арсенала суициднутся, а этого бы не хотелось" цитирует Чеха Sky Sport.
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Ты просто с Челси второй раз не играл
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