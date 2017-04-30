Шнайдерлен хочет помочь Почеттино с титулом

Морган Шнайдерлен Полузащитник "Эвертона" Морган Шнайдерлен заявил, что хочет помочь главному тренеру Маурисио Почеттино в борьбе за чемпионский титул Премьер-Лиги.

Сегодня команда Шнайдерлена принимает на своем поле лидеров Премьер-Лиги из "Челси". В случае победы "ирисок" "Тоттенхэм" получит шанс сократить отставание от "синих", и Шнайдерлен хочет подарить такую возможность тренеру, который изменил его представление о футболе.

"Из всех команд, с кем я играл в этом сезоне, больше всего меня впечатлил "Тоттенхэм". Я надеюсь, что с Маурисио Почеттино они возьмут титул: он изменил мое представление о футболе, а сейчас проделывает отличную работу с "Тоттенхэмом".

"Не нужно быть гением в математике, чтобы понять: если "Тоттенхэм" победит в дерби, а мы обыграем "Челси", их отставание сократится до одного очка. Затем может произойти все что угодно", - цитирует Шнайдерлена Daily Mail.



Метки Почеттино, Тоттенхэм, Шнайдерлен, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 30.04.2017 14:00

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Последние комментарии:




  1. truba 30.04.2017 15:51 # truba
    Да, пущай поможет: мисс Покемон присунет поглубже, чтобы у мужа окрепли котикулы. А то ведь никак у петушков не получается стать хоть КЕМ-НИБУДЬ!)))

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  2. manutd-20champ 30.04.2017 14:58 # manutd-20champ
    заголовок топовый. мечты неудачника.

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  3. januzaj00 30.04.2017 14:34 # januzaj00
    Норм пинсы под каждой веткой петухов горят. Ссыкуют, видно.

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  4. j-silver 30.04.2017 14:14 # j-silver
    Петр чех хочет помочь Конте с титулом
    "С Челси я выиграл все возможные титулы в футболе и поэтому сегодня я хочу помочь им завоевать очередной титул. Ну и если тотенхем станет чемпионом апл, то половина фанатов арсенала суициднутся, а этого бы не хотелось" цитирует Чеха Sky Sport.

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  5. ganinilyha 30.04.2017 14:02 # ganinilyha
    Ты просто с Челси второй раз не играл

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