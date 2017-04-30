Клопп нацелился на три победы в остатке сезона

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что трех побед в остатке сезона хватит для завершения сезона в первой четверке Премьер-Лиги.

За несколько недель до финиша сезона "красные" претендуют на место в топ-4 с "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом". График оставшихся матчей делает именно "Ливерпуль" фаворитом в этой борьбе.



По словам Клоппа, в остатке кампании его команде хватит трех побед в четырех матчах, чтобы гарантировать себе попадание в Лигу Чемпионов и обойти прямых конкурентов.



"Все матчи, оставшиеся до конца сезона, очень важны. Если мы не выиграем ни одного, нам будет тяжело претендовать на Лигу Чемпионов. Если мы выиграем два, шансы появятся, но они будут ничтожно малы. А вот если мы выиграем три, это может сработать", - цитирует Клоппа Daily Mail.