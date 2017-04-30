Гвардиола жалеет, что Жезус не перешел в "Сити" раньше

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что этот сезон мог бы сложиться для него по-другому, если бы на всей дистанции он мог рассчитывать на нападающего Габриэля Жезуса.

Напомним, "горожане" согласовали приобретение восходящей бразильской звезды еще год назад, однако непосредственно на "Этихад" Жезус перебрался только в зимнее трансферное окно.



Габриэль впечатляющим образом начал свою английскую карьеру, забив три гола при четырех выходах в старте, но уже в феврале получил травму стопы, от которой едва оправился, появившись на замену в дерби против "Манчестер Юнайтед" в минувший четверг.



Гвардиоле, для которого этот сезон станет первым бестрофейным в своей тренерской карьере, лишь остается жалеть, что он не мог рассчитывать на Жезуса всю дистанцию, как на забившего 30 голов Серхио Агуэро.



"Меня постоянно посещают мысли о том, что было бы, если бы я мог рассчитывать на Габриэля Жезуса весь сезон, но я никогда не узнаю. Я лишь могу представить, но я не узнаю".



"Другие парни сделали большой вклад, выдающимся образом потрудившись в пару последних месяцев. До четверга Серхио забивал по одному голу на протяжении 11 последних матчей".



"У него отличная результативность, он забил много голов, но мне бы хотелось видеть, чтобы другой парень помогал ему и разделил бы это давление", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.