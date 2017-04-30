"Ливерпуль" оценил Старриджа в 40 миллионов фунтов

"Ливерпуль" установил ценник в 40 миллионов фунтов за нападающего Даниэля Старриджа, который открыт к уходу с "Энфилда" грядущим летом.

Этот сезон вновь омрачен для Старриджа постоянными травмами и проблемами с физической формой. В рамках Премьер-Лиги экс-игрок "Манчестер Сити" и "Челси" отметился только пятью появлениями в стартовом составе.



Как утверждает Daily Mail, Даниэль все больше склоняется к идее продолжить свою карьеру за пределами "Энфилда", однако покинуть мерсисайдский клуб 27-летнему игроку сборной Англии будет непросто.



В последние годы "Ливерпуль" очень выгодно продавал своих нападающих, выручив 50 млн. фунтов за Фернандо Торреса, 35 млн. за Энди Кэрролла, 75 млн. за Луиса Суареса, 32 млн. за Кристиана Бентеке, и Старридж не должен стать исключением.



Учитывая те два года, что остаются у Даниэля по контракту, и его английский паспорт, "Ливерпуль" желает получить за Старриджа около 40 млн. фунтов. Среди возможных претендентов на нападающего называются "Вест Хэм" и ПСЖ.



Добавим, что спортивный директор парижан Патрик Клюйверт еще в январе обращался насчет аренды Старриджа, однако "Ливерпуль" лишь заинтересован в постоянном трансфере игрока, забившего 59 голов в 115 матчах за клуб.