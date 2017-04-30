Венгер предупредил "Тоттенхэм" о риске потерять своих звезд
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер предупредил своих соседей из "Тоттенхэма", что тем будет сложно удержать своих ведущих игроков при текущей структуре зарплат.
Второй год кряду "шпоры" так или иначе участвуют в борьбе за чемпионский титул Премьер-Лиги. Прогресс команды Маурисио Почеттино виден невооруженным глазом, однако между "Тоттенхэмом" и традиционными фаворитами сезона существует большой разрыв — в зарплатах.
Как передает Daily Mail, голкипер Уго Льорис — едва ли не единственный, кто получает на "Уайт Харт Лэйн" 100 тысяч фунтов каждый семь дней. Недельное жалование Харри Кейна составляет 80 тыс, а Деле Алли — и вовсе 60 тыс.
Естественно, такой уровень зарплат не идет ни в какое сравнение с деньгами, которые зарабатывают звезды "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" или даже соседей из "Арсенала". И Венгер считает, что это может стать проблемой для "шпор".
"Если разница в бюджетах слишком велика, то становится невозможно удержать своих ведущих игроков на длительной дистанции. Когда ты достигаешь определенного уровня, то твои лучшие игроки хотят получать, как и другие игроки на этом уровне. Если разница слишком велика, ты никогда не сможешь сохранить своих лучших игроков", — цитирует Венгера The Telegraph.
30.04.2017 10:00
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Последние комментарии:
Мда, Венгер второй день предупреждает, стадион, игроки, финансы...Есть тренера топы типа Конте или Гвардиолы, которые просто отмечают хорошую работу, а есть уебки типа Венгера, которые такими разговорами проявляют зависть и желание чтоб у нас все было хреново. Но фигушки
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ну какие там нафиг звезды, Эриксена и Али забрать и будет типичный середняк, каким тот был всегда
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Раздербанят ттхем и обратно на свое законное после 10 место
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