Конте отводит Косте "определяющую роль" на остаток сезона

Диего Коста Наставник "Челси" Антонио Конте выразил уверенность, что его нападающий Диего Коста сыграет "определяющую роль" на финише этого сезона.

В преддверии воскресного выезда к "Эвертону" Конте не удалось избежать сравнений своего подопечного с Ромелу Лукаку, лучшим бомбардиром Премьер-Лиги на данный момент.

Несмотря на все успехи Ромелу, Антонио по-прежнему считает Диего лучшим нападающим в мире и отводит испанцу ключевую роль на остаток сезона.

"Конечно, Лукаку хороший игрок, потому что он доказывал это в различные сезоны, забивая много голов. Он хороший малый, но Диего является очень важным игроком для нас и в этой части сезона он сыграет определяющую роль".

"Надеюсь, именно Диего определит исход воскресного матча, потому что это будет означать, что мы добьемся победы. Мы говорим о двух отличных нападающих. Но вы знаете, что для меня Диего является лучшим нападающим в мире. Надеюсь, он сыграет определяющую роль в этом матче и в остатке сезона".

"В этой части сезона очень важно обладать игроками с хорошим и сильным характером, потому что нужно быть готовы к различным ситуациям. Думаю, в нашей команде много бойцов. Я работаю каждый день, чтобы делать из них бойцов".

"Думаю, это замечательно, когда ты обладаешь талантом. Но мне очень нравится, когда ты проявляешь себя бойцом по ходу матча, и когда игроки с талантом упорно трудятся по ходу матча", — приводит слова Конте Sky Sports.


Метки Конте, Коста, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 731

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gunars 30.04.2017 09:39 # gunars
    Если гпенсы как обычно, не отс*сут у судишек. То изи победа ирисок!

    (ответить)

  2. gunars 30.04.2017 09:37 # gunars
    что за псина-гпенснонейм на фото?)

    (ответить)

  3. liverbro 30.04.2017 09:25 # liverbro
    Косте)

    (ответить)

  4. winnerd 30.04.2017 09:15 # winnerd
    тут опять 3-6 к бабке не ходи

    (ответить)

  5. ruslan19930611 30.04.2017 09:03 # ruslan19930611
    Забьет сегодня 2мяча а в остатке сезона 4

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: