Конте отводит Косте "определяющую роль" на остаток сезона
Наставник "Челси" Антонио Конте выразил уверенность, что его нападающий Диего Коста сыграет "определяющую роль" на финише этого сезона.
В преддверии воскресного выезда к "Эвертону" Конте не удалось избежать сравнений своего подопечного с Ромелу Лукаку, лучшим бомбардиром Премьер-Лиги на данный момент.
Несмотря на все успехи Ромелу, Антонио по-прежнему считает Диего лучшим нападающим в мире и отводит испанцу ключевую роль на остаток сезона.
"Конечно, Лукаку хороший игрок, потому что он доказывал это в различные сезоны, забивая много голов. Он хороший малый, но Диего является очень важным игроком для нас и в этой части сезона он сыграет определяющую роль".
"Надеюсь, именно Диего определит исход воскресного матча, потому что это будет означать, что мы добьемся победы. Мы говорим о двух отличных нападающих. Но вы знаете, что для меня Диего является лучшим нападающим в мире. Надеюсь, он сыграет определяющую роль в этом матче и в остатке сезона".
"В этой части сезона очень важно обладать игроками с хорошим и сильным характером, потому что нужно быть готовы к различным ситуациям. Думаю, в нашей команде много бойцов. Я работаю каждый день, чтобы делать из них бойцов".
"Думаю, это замечательно, когда ты обладаешь талантом. Но мне очень нравится, когда ты проявляешь себя бойцом по ходу матча, и когда игроки с талантом упорно трудятся по ходу матча", — приводит слова Конте Sky Sports.
30.04.2017 09:00
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Последние комментарии:
Если гпенсы как обычно, не отс*сут у судишек. То изи победа ирисок!
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что за псина-гпенснонейм на фото?)
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Косте)
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тут опять 3-6 к бабке не ходи
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Забьет сегодня 2мяча а в остатке сезона 4
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