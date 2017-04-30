Конте отводит Косте "определяющую роль" на остаток сезона

Наставник "Челси" Антонио Конте выразил уверенность, что его нападающий Диего Коста сыграет "определяющую роль" на финише этого сезона.

В преддверии воскресного выезда к "Эвертону" Конте не удалось избежать сравнений своего подопечного с Ромелу Лукаку, лучшим бомбардиром Премьер-Лиги на данный момент.



Несмотря на все успехи Ромелу, Антонио по-прежнему считает Диего лучшим нападающим в мире и отводит испанцу ключевую роль на остаток сезона.



"Конечно, Лукаку хороший игрок, потому что он доказывал это в различные сезоны, забивая много голов. Он хороший малый, но Диего является очень важным игроком для нас и в этой части сезона он сыграет определяющую роль".



"Надеюсь, именно Диего определит исход воскресного матча, потому что это будет означать, что мы добьемся победы. Мы говорим о двух отличных нападающих. Но вы знаете, что для меня Диего является лучшим нападающим в мире. Надеюсь, он сыграет определяющую роль в этом матче и в остатке сезона".



"В этой части сезона очень важно обладать игроками с хорошим и сильным характером, потому что нужно быть готовы к различным ситуациям. Думаю, в нашей команде много бойцов. Я работаю каждый день, чтобы делать из них бойцов".



"Думаю, это замечательно, когда ты обладаешь талантом. Но мне очень нравится, когда ты проявляешь себя бойцом по ходу матча, и когда игроки с талантом упорно трудятся по ходу матча", — приводит слова Конте Sky Sports.