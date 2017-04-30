Венгер: "Почувствовали себя боксером, дважды оказавшимся на полу"

Тренер Арсен Венгер сравнил свою команду с боксером и заявил, что "Арсенал" оправился после двух нокдаунов и теперь готов сразиться с "Тоттенхэмом".

После кошмарных результатов в марте и апреле, включая поражение 10:2 по сумме двух матчей от "Баварии" в 1/8 финала Лиги Чемпионов, Венгеру удалось несколько выправить ситуацию, перейдя на схему с тремя защитниками.



В преддверии исторического дерби Северного Лондона — последнего дерби на "Уайт Харт Лэйн" — Арсен выразил уверенность, что "Арсенал" вновь крепко стоит на ногах и готов дать бой своему соседу, ушедшему намного вперед.



"Да, с точки зрения желания сражаться, мы будем в порядке. Ты заранее знаешь, что в такого рода дерби самоотдача обеих команд будет 100-процентной. И очень важно быть готовым к бою".



"Это правда, что первый матч против "Баварии" и матч против "Челси" (поражение 3:1 4 февраля) выбили нас из колеи на некоторое время. Мы почувствовали себя боксером, который дважды оказался на полу".



"Мы не были сами собой, и люди восприняли это так, словно игрокам все равно. Нет. Возможно, так вышло, потому что они были не просто очень обеспокоены — они были шокированы. Мы были шокированы".



"Думаю, игрокам не все равно. У игроков хороший настрой. Мне нравится дух этой команды. Здесь хорошая атмосфера по сравнению с тем, что было месяц или два назад", — цитирует Венгера Sky Sports.