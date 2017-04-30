Кэррик: "Травмы не могут быть оправданием для МЮ"

Ветеран "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что его команда не может использовать многочисленные травмы как оправдание в преддверии заключительной дистанции сезона.

В преддверии воскресного матча Премьер-Лиги против сражающегося за выживание "Суонси" "красные дьяволы" не могут рассчитывать на травмированных Фила Джонса, Криса Смоллинга, Маркоса Рохо, Тимоти Фосу-Менсу, Поля Погба, Хуана Мату, Златана Ибрагимовича, а также на дисквалифицированного Маруана Феллайни.



Меж тем, в следующие 22 дня "Юнайтед" предстоит сыграть еще семь матчей — или восемь в случае выхода в финал Лиги Европы. И опытный Кэррик советует своим партнерам не искать оправданий.



"Ситуацию не назовешь идеальной. Мы должны быть готовы к воскресенью. Мы работаем в этом направлении, и мы здесь ради этого. Оправданий быть не может".



"Нужно отдать должное парням. Никогда не бывает просто, когда у тебя травмы — особенно травмы ведущих игроков. Каждый трудится потрясающим образом и показывает, насколько важно обладать командой", — цитирует Кэррика Sky Sports.