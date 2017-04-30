Невилл: "Потеря Де Хеа стала бы большой проблемой для МЮ"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что потеря голкипера Давида Де Хеа стала бы "большой проблемой" для клуба с "Олд Траффорд".

Согласно слухам, грядущим летом "Реал" предпримет новую попытку переманить соотечественника из "Юнайтед". Меж тем, пресса сообщает, что Давид уже продает свой дом в Манчестере и даже попросил тренера Жозе Моуриньо отпустить его на родину.



И хотя пока все это остается на уровне слухов, Невилл всерьез опасается, что Моуриньо придется искать нового первого номера к следующему сезону. Сделать это будет непросто, считает Гари.



"Де Хеа был великолепен против "Сити" в тех редких эпизодах, когда ему приходилось выступать в игру. Он был спокоен, уверен в себе, авторитетен".



"Если "Юнайтед" суждено потерять Де Хеа, это стало бы большой проблемой. Заменить его было бы непросто. Сейчас он играет на высочайшем уровне".



"Он как голкипер на одном уровне с Куртуа и Нойером. Думаю, он лучше Льориса. "Юнайтед" должен разобраться с этим. У них были проблемы в первые сезоны, когда Де Хеа еще не набрался опыта", — цитирует Невилла Daily Mail.



Добавим, что во время недавней сессии вопросов и ответов в Твиттере Невилл предположил, что Моуриньо следует передать Де Хеа капитанскую повязку, если летом Уэйн Руни покинет "Юнайтед".