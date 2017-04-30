35-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 30 апреля четырьмя поединками продолжится 35-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — СУОНСИ 14:00 Онлайн-трансляция



Изнурительный для "Манчестер Юнайтед" сезон продолжается домашним матчем против находящегося в зоне вылета "Суонси". "Красные дьяволы" еще больше ослаблены кадровыми потерями и имеют на носу первый полуфинал Лиги Европы против "Сельты", однако их ситуация в Премьер-Лиге слишком благополучная, чтобы отказываться от борьбы за попадание в топ-4 — и уж точно не на глазах своих болельщиков. "Юнайтед" выиграл обе последних встречи с "лебедями" в чемпионате, хотя перед этим потерпел три поражения подряд.



К трехматчевой дисквалификации приступает полузащитник "Юнайтед" Маруан Феллайни. Тимоти Фосу-Менса направляется в лазарет, где все еще находятся Поль Погба и Хуан Мата. Фил Джонс, Крис Смоллинг, Маркос Рохо и Златан Ибрагимович дополняют список потерь.



"Суонси" снова может рассчитывать на Мартина Олссена и Джека Корка. Уэйн Рутледж в четверг перенес операцию на грыже.



МИДЛСБРО — МАНЧЕСТЕР СИТИ 16:05



На этой неделе "Мидлсбро" одержал свою первую победу в 2017 году, благодаря чему перед "речниками" забрезжила небольшая, но все же надежда на спасение. Теперь им обязательно нужно ставить палку в колеса "Манчестер Сити", потому что дистанция до спасительного места все еще велика — семь очков. "Горожане", имея впереди матчи против "Челси" и "Ливерпуля", рассчитывают только на победу против аутсайдера. "Сити" выиграл четыре из семи последних встреч с "Боро" в рамках Премьер-Лиги.



Нападающий "Мидлсбро" Гастон Рамирес возвращается после дисквалификации. Виктор Вальдес и Грант Лидбиттер травмированы, Даниэль Айала под вопросом.



Голкипер "Манчестер Сити" Клаудио Браво рискует пропустить остаток сезона из-за травмы икроножной мышцы. Есть сомнения насчет готовности Джона Стоунса и Давида Сильвы, но Бакари Санья уже выздоровел после пяти недель отсутствия.



ЭВЕРТОН — ЧЕЛСИ 16:05



Выезд к "Эвертону" команда Антонио Конте может воспринимать как сложнейший из оставшихся матчей. Неслучайно тренер "ирисок" Рональд Куман заявил о своем желании вмешаться в чемпионскую гонку, хотя и не в качестве ее непосредственного участника. Для бомбардира "Эвертона" Ромелу Лукаку этот поединок будет подобен экзамену на предмет его готовности вернуться в "Челси". В 10 последних выездах к "ирискам" с учетом всех соревнований "синие" потерпели шесть поражений, включая дважды в прошлом сезоне, в Премьер-Лиге и Кубке Англии.



В лазарете "Эвертона" остаются Шеймус Коулмен, Рамиро Фунес Мори и Аарон Леннон.



"Челси" избавлен от каких-либо кадровых проблем.



ТОТТЕНХЭМ — АРСЕНАЛ 18:30 Онлайн-трансляция



Победа "Тоттенхэма" в дерби Северного Лондона будет означать, что в этому году St Totteringham's Day не состоится. Впервые за 22 года "шпоры" могут финишировать выше своих соседей, однако тренер Маурисио Почеттино уже заявил, что его мысли не о соперничестве с "Арсеналом", а о преследовании "Челси". "Канониры" отчаянно нуждаются в победе, потому что любой другой результат станет сокрушительным ударом по их шансам финишировать в топ-4. В восьми последних выездах на "Уайт Харт Лэйн" в рамках Премьер-Лиги "Арсенал" выиграл лишь однажды — 0:1 в марте 2014.



Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Дембеле находится под вопросом из-за проблем с лодыжкой. Михел Ворм готов вернуться на лавку. Данни Роуз еще не набрал форму после травмы колена.



Защитник "Арсенала" Лоран Косьелни уже возобновил тренировки после травмы колена. Алекс Окслейд-Чемберлен также в строю, но Шкодран Мустафи пока не готов вернуться.