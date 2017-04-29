Мойес не обещает, что останется в "Сандерленде"

Рулевой "Сандерленда" Дэвид Мойес назвал субботний день худшим в своей футбольной карьере и не смог пообещать, что будет тренировать "котов" в Чемпионшипе.

Проиграв дома "Борнмуту" со счетом 0:1, "Сандерленд" лишился даже математических шансов на продление прописки в Премьер-Лиге. Таким образом, клубом со "Стадиона Света" покидает высший дивизион после 10 лет выступлений.



Перспектива трудиться в Чемпионшипе — совсем не то, что себе представлял экс-тренер "Эвертона", "Манчестер Юнайтед" и "Реал Сосьедад", заступая на место Сэма Эллардайса в июле, поэтому Дэвид собирается хорошо подумать, как и где он будет выбираться из этой карьерой ямы.



"Я не думаю, что сегодня правильное время, чтобы говорить о моем будущем. Это разговор для другого дня, и мне нужно подождать и собраться со своими мыслями".



"На следующей неделе или около того мы сядем с Эллисом (Шортом, владельцем клуба) и Мартином (Бэйном, исполнительным директором) и поговорим об этом, но больше я переживаю за людей, которым небезразличен этот клуб. Мои эмоции с людьми из этого региона, я им по-настоящему сочувствую".



"Это мой худший день в футболе, совершенно точно худший, но мои мысли с болельщиками. Мне просто жаль, что мы не смогли выступить лучше. Я расстроен, что мы не смогли дать им большего. Знаю, в этой части страны деньги не всегда даются легко, поэтому я ценю каждый пенни, что болельщики тратят, наблюдая за этой командой. Я надеялся, что вылет никогда не случится", — цитирует Мойеса The Guardian.