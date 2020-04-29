"Бернли" впервые в сезоне победил на выезде

На исходе апреля "Бернли" одержал свою первую выездную победу в этом сезоне Премьер-Лиги, забив два безответных гола в ворота "Кристал Пэлас".

Вопреки ожиданиям, потеря Джо Бартона из-за истории со ставками лишь мобилизовала "бордовых", и уже на седьмой минуте они открыли счет усилиями Эшли Барнса. Вскоре Барнс забил и второй гол, но он был отменен из-за игры рукой.



Все оставшееся время "Пэлас" пытался взломать оборону соперника, но без особой удачи, а в концовке матча пропустил контратаку, и Андре Грей, получив передачу со своей половины поля от Мэттью Лоутона, вышел один на один с голкипером и пробил в ближний угол — 0:2.



Благодаря этой победе подопечные Шона Дайча обошли "орлов" в таблице и теперь имеют в своем активе 39 очков, что позволяет им чувствовать себя относительно безопасно перед тремя заключительными матчами сезона.



"Кристал Пэлас" — "Бернли". Отчет о матче