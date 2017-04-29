Туре уговаривал Погба перейти в "Сити"

Яя Туре и Поль Погба Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре признался, что уговаривал Поля Погба отправиться на "Этихад" вместо "Манчестер Юнайтед".

Прошлым летом ради возвращения Погба "Юнайтед" был вынужден установить новый мировой рекорд по сумме трансфера, заплатив "Ювентусу" 89 миллионов фунтов в качестве компенсации за французского полузащитника.

Однако еще два года назад Полем активно интересовался спортивный директор "Сити" Чики Бегиристайн. Пытался способствовать переезду на "Этихад" и Туре, но безуспешно.

"Он хороший парень. Он умный малый, и я даже немного расстроен, потому что я разговаривал с ним в прошлом и хотел, чтобы он отправился в "Сити". Однако этого не случилось", — приводит слова Manchester Evening News.

Добавим, что у Туре еще может появиться шанс поиграть за одну команду с Погба. Грядущим летом ивуарийский ветеран станет свободным агентом, а агент ивуарийца Дмитрий Селюк уже говорил, что не исключает вариант с переходом своего клиента в "Юнайтед".


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Погба, Туре

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2017 21:00

Количество просмотров Просмотров: 381

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Последние комментарии:




  1. sir 29.04.2017 21:31 # sir
    Если Погба не идёт к Яя, то Яя придёт к Погба
    Акуенный он агитатор...

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  2. cleverley88 29.04.2017 21:22 # cleverley88
    Молодец Погба, что послал его куда подальше со своей командой!!! Полю плевать на эту команду-говноедов "Сити"!!!!

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  3. rav-07 29.04.2017 21:09 # rav-07
    Да этим топарем все интересовались. Одно время пенсы во всех схемках его пилили. Но топарь достался лучшим

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  4. dred 29.04.2017 21:06 # dred
    Туре сам скоро свалит

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