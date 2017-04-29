Туре уговаривал Погба перейти в "Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре признался, что уговаривал Поля Погба отправиться на "Этихад" вместо "Манчестер Юнайтед".

Прошлым летом ради возвращения Погба "Юнайтед" был вынужден установить новый мировой рекорд по сумме трансфера, заплатив "Ювентусу" 89 миллионов фунтов в качестве компенсации за французского полузащитника.



Однако еще два года назад Полем активно интересовался спортивный директор "Сити" Чики Бегиристайн. Пытался способствовать переезду на "Этихад" и Туре, но безуспешно.



"Он хороший парень. Он умный малый, и я даже немного расстроен, потому что я разговаривал с ним в прошлом и хотел, чтобы он отправился в "Сити". Однако этого не случилось", — приводит слова Manchester Evening News.



Добавим, что у Туре еще может появиться шанс поиграть за одну команду с Погба. Грядущим летом ивуарийский ветеран станет свободным агентом, а агент ивуарийца Дмитрий Селюк уже говорил, что не исключает вариант с переходом своего клиента в "Юнайтед".