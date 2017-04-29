"Эвертон" решит, продавать ли Лукаку, в конце сезона

Наставник "Эвертона" Рональд Куман объявил, что решение относительно будущего нападающего Ромелу Лукаку будет принято только после окончания сезона.

В данный момент Лукаку возглавляет бомбардирскую гонку Премьер-Лиги с 24 голами, однако этого достаточно, лишь чтобы рассчитывать на путевку в Лигу Европы. Ромелу же мечтает выступать в Лиге Чемпионов.



Именно стремление играть на высочайшем уровне заставило бельгийца отказаться от нового контракта с "ирисками". По слухам, Ромелу твердо настроен вернуться в "Челси", где у него не получилось заиграть на ранней стадии свой карьеры.



Куман не уверен, что Лукаку останется на "Гудисон Парк", несмотря на еще два года по действующему контракту, однако переговоры на этот счет будут вестись лишь после окончания сезона.



"Может ли "Эвертон" продать Лукаку? Я не знаю. После окончания сезона станет видно. Мы хотим сохранить своих лучших игроков, но мы знаем, что это сложно. В данный момент я не знаю, удастся ли нам это".



"После окончания сезона мы проанализируем команду и посмотрим, где нам нужно прибавить к следующему сезону. Думаю, мы нуждаемся в игроках атакующего плана, способных забивать голы, потому что разница между Лукаку и остальными членами команды слишком велика", — цитирует Кумана Sky Sports.