"Сандерленд" вылетел из Премьер-Лиги

"Сандерленд" досрочно оформил вылет из Премьер-Лиги, потерпев домашнее поражение 1:0 от "Борнмута".

В самой концовке субботнего матча на "Стадионе Света" гостям удалось провести контратаку, которую результативно завершил Джошуа Кинг. У "котов" попросту не осталось времени, чтобы уйти от поражения.



Однако собственного проигрыша "Сандерленду" было бы мало для вылета в Чемпионшип уже в этом туре. Также требовалось, чтобы в параллельном матче "Халл" избежал поражения в гостях у "Саутгемптона".



И с этой задачей "тигры" справились, хотя и были на волоске — в концовке голкипер Элдин Якупович отразил удар Душана Тадича с пенальти и позволил своей команде набрать очко (0:0).



Таким образом, "Сандерленд" вылетает после 10 лет выступлений в высшем дивизионе. В Премьер-Лиге команде Дэвида Мойеса остается сыграть четыре матча, которые уже не имеют никакого турнирного значения.