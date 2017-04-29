"Сандерленд" вылетел из Премьер-Лиги
"Сандерленд" досрочно оформил вылет из Премьер-Лиги, потерпев домашнее поражение 1:0 от "Борнмута".
В самой концовке субботнего матча на "Стадионе Света" гостям удалось провести контратаку, которую результативно завершил Джошуа Кинг. У "котов" попросту не осталось времени, чтобы уйти от поражения.
Однако собственного проигрыша "Сандерленду" было бы мало для вылета в Чемпионшип уже в этом туре. Также требовалось, чтобы в параллельном матче "Халл" избежал поражения в гостях у "Саутгемптона".
И с этой задачей "тигры" справились, хотя и были на волоске — в концовке голкипер Элдин Якупович отразил удар Душана Тадича с пенальти и позволил своей команде набрать очко (0:0).
Таким образом, "Сандерленд" вылетает после 10 лет выступлений в высшем дивизионе. В Премьер-Лиге команде Дэвида Мойеса остается сыграть четыре матча, которые уже не имеют никакого турнирного значения.
29.04.2017 18:55
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Последние комментарии:
бля, хоть бы Уэнсдэй был 3им новичком
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очередной успех славного парня Девида...
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Женились молодые из Ньюкасла и Сандерленда:
на клятве у них было: в падениях и взлётах...
здесь имеется ввиду релегэйшн и промоушн.
Отец девушки сказал: и всё же ты для нас всегда будешь сорокой
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Коты всегда мне симпатизировали. Удачи им в Чемпионшипе и скорейшего возвращения.
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Криштиану Роналду (367)
Джимми Гривз (366)
Герд Мюллер (365)
Лионель Месси (345)
Всего 22 мяча и два с лишним года разницы, успеет заткнуть ковырялку.
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Жиденько однако Лидс обосрался в конце сезона.
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Днойес опять подтвердил свой класс в физручестве. Тотповый физрук, с ним потягаться может только клоп и гуэмплен.
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Где те педеги, кто кукарекали, что мойесу надо дать было время ещё в МЮ?
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ща бы еще фулхэм повысились классом, е6ыри членси.
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они кстати дважды устанавливали антирекорд АПЛ, потом их "превзошел" Дерби. и оба раза они моментально возвращались, надеюсь, что в этот раз они задержатся в низших лигах подольше
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Пикфорда за копейки летом заберём у помойки,чтобы вместо Беговича на лавке сидел,которого естественно продадим за ахуенные бабки.
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Халл и Боро следом
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состав такой дерьмовый у сандерленда, всякие о'ши до сих пор играют, помойка одним словом. летом надо забирать пикфорда
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Свонся должна выцарапать очко на ОТ
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сандерленд выкарабкается из чш shearer
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Вообще по красоте будет если ещё Бернли с халом вылетят
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Давно пора. Самая слабая команда АПД последние 3 года если не больше.
Каждый раз чудов оставались в Лиге
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скум развалил очередную команду.
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ну наканецта блеать
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Осталось ещё ущербному Мидлсбро вылететь и АПЛ будет полностью очищена от шлака.
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