"Сандерленд" вылетел из Премьер-Лиги

Дэвид Мойес "Сандерленд" досрочно оформил вылет из Премьер-Лиги, потерпев домашнее поражение 1:0 от "Борнмута".

В самой концовке субботнего матча на "Стадионе Света" гостям удалось провести контратаку, которую результативно завершил Джошуа Кинг. У "котов" попросту не осталось времени, чтобы уйти от поражения.

Однако собственного проигрыша "Сандерленду" было бы мало для вылета в Чемпионшип уже в этом туре. Также требовалось, чтобы в параллельном матче "Халл" избежал поражения в гостях у "Саутгемптона".

И с этой задачей "тигры" справились, хотя и были на волоске — в концовке голкипер Элдин Якупович отразил удар Душана Тадича с пенальти и позволил своей команде набрать очко (0:0).

Таким образом, "Сандерленд" вылетает после 10 лет выступлений в высшем дивизионе. В Премьер-Лиге команде Дэвида Мойеса остается сыграть четыре матча, которые уже не имеют никакого турнирного значения.


Метки Премьер-Лига, Сандерленд

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2017 18:55

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 29.04.2017 19:58 # hammersmith
    бля, хоть бы Уэнсдэй был 3им новичком

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  2. kojan 29.04.2017 19:58 # kojan
    очередной успех славного парня Девида...

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  3. shearer1 29.04.2017 19:57 # shearer1
    Женились молодые из Ньюкасла и Сандерленда:
    на клятве у них было: в падениях и взлётах...
    здесь имеется ввиду релегэйшн и промоушн.
    Отец девушки сказал: и всё же ты для нас всегда будешь сорокой

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  4. us2ivb 29.04.2017 19:47 # us2ivb
    Коты всегда мне симпатизировали. Удачи им в Чемпионшипе и скорейшего возвращения.

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  5. budun 29.04.2017 19:27 # budun
    Криштиану Роналду (367)
    Джимми Гривз (366)
    Герд Мюллер (365)
    Лионель Месси (345)

    Всего 22 мяча и два с лишним года разницы, успеет заткнуть ковырялку.

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  6. reeker 29.04.2017 19:21 # reeker
    Жиденько однако Лидс обосрался в конце сезона.

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  7. jokerz 29.04.2017 19:20 # jokerz
    Днойес опять подтвердил свой класс в физручестве. Тотповый физрук, с ним потягаться может только клоп и гуэмплен.

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  8. jokerz 29.04.2017 19:17 # jokerz
    Где те педеги, кто кукарекали, что мойесу надо дать было время ещё в МЮ?

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  9. al-faarabi 29.04.2017 19:13 # al-faarabi
    ща бы еще фулхэм повысились классом, е6ыри членси.

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  10. wolfsmensch 29.04.2017 19:10 # wolfsmensch
    они кстати дважды устанавливали антирекорд АПЛ, потом их "превзошел" Дерби. и оба раза они моментально возвращались, надеюсь, что в этот раз они задержатся в низших лигах подольше

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  11. reeker 29.04.2017 19:10 # reeker
    Пикфорда за копейки летом заберём у помойки,чтобы вместо Беговича на лавке сидел,которого естественно продадим за ахуенные бабки.

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  12. lauda 29.04.2017 19:08 # lauda
    Халл и Боро следом

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  13. al-faarabi 29.04.2017 19:08 # al-faarabi
    состав такой дерьмовый у сандерленда, всякие о'ши до сих пор играют, помойка одним словом. летом надо забирать пикфорда

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  14. arnold 29.04.2017 19:08 # arnold
    Свонся должна выцарапать очко на ОТ

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  15. simonovich73 29.04.2017 19:04 # simonovich73
    сандерленд выкарабкается из чш shearer

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  16. mata05 29.04.2017 19:04 # mata05
    Вообще по красоте будет если ещё Бернли с халом вылетят

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  17. didier-11 29.04.2017 19:04 # didier-11
    Давно пора. Самая слабая команда АПД последние 3 года если не больше.
    Каждый раз чудов оставались в Лиге

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  18. arnold 29.04.2017 19:03 # arnold
    скум развалил очередную команду.

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  19. gerrard08 29.04.2017 19:00 # gerrard08
    ну наканецта блеать

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  20. reeker 29.04.2017 19:00 # reeker
    Осталось ещё ущербному Мидлсбро вылететь и АПЛ будет полностью очищена от шлака.

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