"Вест Хэм" не продаст Мичейла Антонио

"Вест Хэм" посоветовал "Челси" забыть о вингере Мичейле Антонио, которому пока не удается договориться о новом контракте.

Ранее в этом месяце появилась информация, что 27-летнему игроку сборной Англии никак не удается договориться о новом контракте. По слухам, клуб предложил Мичейлу повысить его зарплату с текущих 35 до 70 тысяч фунтов в неделю, однако Антонио этого оказалось мало.



В общении со Sky Sports официальный представитель Антонио заявил, что у игрока нет соответствующего предложения, и 70 тыс. в неделю вполне устроили бы Мичейла.



"Я категорично заявляю, что Мичейл не получал предложения о новом контракте с зарплатой в 70 тыс. фунтов в неделю, а потому не отвечал на него отказом. Если клуб предложит подобную сделку, уверен, она будет заключена, но текущее предложение клуба ниже этой величины", — сообщил представитель игрока Sky Sports.



Меж тем, неназванный источник из руководства "Вест Хэма" заявил, что клуб не продаст Мичейла грядущим летом, как бы ни завершились переговоры о продлении сотрудничества. Одним из претендентов на Антонио принято считать "Челси".



"Антонио никуда не уйдет. У него остается еще пять лет по контракту, и он ценный член команды Славена Билича. У него есть возможность удвоить свою зарплату, но если это недостаточно хорошее предложение для него, тогда он останется с тем, что имеет", — заявил источник.