Клопп ответил Моуриньо по поводу календаря

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не согласен с тем, что "Манчестер Юнайтед" находится не в равных условиях в борьбе за попадание в топ-4.

Буквально накануне рулевой "дьяволов" Жозе Моуриньо заметил, что в этом сезоне его команда провела уже на 18 матчей больше, чем "Ливерпуль". Предоставив цифры, португалец сделал логичный вывод: "Юнайтед" находится не в равных условиях со своими конкурентами за место в четверке.



Отвечая на замечания коллеги, Клопп заверил, что МЮ обладает гораздо более мощными ресурсами, соответственно, может выдержать интенсивный календарь матчей.



"Я могу только догадываться, что именно он имел в виду под "нечестной борьбой", но они играют по графику, через который в прошлом сезоне прошли мы".



"У них более мощный состав, глубокая скамейка, и даже при всех проблемах с травмированными они могут оставить на скамейке условного Мхитаряна или Руни".



"В остатке сезона им предстоит провести семь или даже восемь матчей: да, это непростое расписание, но в прошлом году вы даже не спрашивали, как нам живется в таком графике", - приводит слова Клоппа The Guardian.