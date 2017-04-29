Клопп ответил Моуриньо по поводу календаря

Юрген Клопп и Жозе Моуриньо Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не согласен с тем, что "Манчестер Юнайтед" находится не в равных условиях в борьбе за попадание в топ-4.

Буквально накануне рулевой "дьяволов" Жозе Моуриньо заметил, что в этом сезоне его команда провела уже на 18 матчей больше, чем "Ливерпуль". Предоставив цифры, португалец сделал логичный вывод: "Юнайтед" находится не в равных условиях со своими конкурентами за место в четверке.

Отвечая на замечания коллеги, Клопп заверил, что МЮ обладает гораздо более мощными ресурсами, соответственно, может выдержать интенсивный календарь матчей.

"Я могу только догадываться, что именно он имел в виду под "нечестной борьбой", но они играют по графику, через который в прошлом сезоне прошли мы".

"У них более мощный состав, глубокая скамейка, и даже при всех проблемах с травмированными они могут оставить на скамейке условного Мхитаряна или Руни".

"В остатке сезона им предстоит провести семь или даже восемь матчей: да, это непростое расписание, но в прошлом году вы даже не спрашивали, как нам живется в таком графике", - приводит слова Клоппа The Guardian.



Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 29.04.2017 17:00

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  1. gerrard08 29.04.2017 17:59 # gerrard08
    Просто унизил мочепинье.

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  2. lfc-in-my-heart 29.04.2017 17:53 # lfc-in-my-heart
    Грамотно поставил на место недотренера!!

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  3. second005 29.04.2017 17:29 # second005
    Так надо было сливать ЛЕ, тогда был бы в равных условиях. Кто мешал ему это сделать?? Что в Челси ныл, что в скаме ноет, нифига не меняется.

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  4. wymkentski 29.04.2017 17:20 # wymkentski
    хули Обоссанный,только умеет что ныть о графике и судьях и о расписании,Когда в 13 Бенитес выиграл с нами ЛЕ, он без Азара и Терри остался в конце сезона,без нытья дошел до полуфинала КА, выиграл ЛЕ и завоевал 3 место что гарантирует прямое попадание в ЛЧ,не то что этот кусок говно Чмоур(:

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  5. rav-07 29.04.2017 17:15 # rav-07
    Всё правильно. Нефиг жаловаться на календарь. Скамейка достаточно большая.

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  6. mr-arti 29.04.2017 17:02 # mr-arti
    Моур в своем стиле

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