Клопп ответил Моуриньо по поводу календаря
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не согласен с тем, что "Манчестер Юнайтед" находится не в равных условиях в борьбе за попадание в топ-4.
Буквально накануне рулевой "дьяволов" Жозе Моуриньо заметил, что в этом сезоне его команда провела уже на 18 матчей больше, чем "Ливерпуль". Предоставив цифры, португалец сделал логичный вывод: "Юнайтед" находится не в равных условиях со своими конкурентами за место в четверке.
Отвечая на замечания коллеги, Клопп заверил, что МЮ обладает гораздо более мощными ресурсами, соответственно, может выдержать интенсивный календарь матчей.
"Я могу только догадываться, что именно он имел в виду под "нечестной борьбой", но они играют по графику, через который в прошлом сезоне прошли мы".
"У них более мощный состав, глубокая скамейка, и даже при всех проблемах с травмированными они могут оставить на скамейке условного Мхитаряна или Руни".
"В остатке сезона им предстоит провести семь или даже восемь матчей: да, это непростое расписание, но в прошлом году вы даже не спрашивали, как нам живется в таком графике", - приводит слова Клоппа The Guardian.
29.04.2017 17:00
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Просто унизил мочепинье.
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Грамотно поставил на место недотренера!!
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Так надо было сливать ЛЕ, тогда был бы в равных условиях. Кто мешал ему это сделать?? Что в Челси ныл, что в скаме ноет, нифига не меняется.
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хули Обоссанный,только умеет что ныть о графике и судьях и о расписании,Когда в 13 Бенитес выиграл с нами ЛЕ, он без Азара и Терри остался в конце сезона,без нытья дошел до полуфинала КА, выиграл ЛЕ и завоевал 3 место что гарантирует прямое попадание в ЛЧ,не то что этот кусок говно Чмоур(:
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Всё правильно. Нефиг жаловаться на календарь. Скамейка достаточно большая.
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Моур в своем стиле
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