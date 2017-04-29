Куман хочет повлиять на чемпионскую гонку

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман надеется, что его команда возьмет реванш у "Челси" и повлияет на развитие чемпионской гонки.

В ноябре подопечные Кумана были унижены на "Стэмфорд Бридж", уступив с разгромным счетом 5:0. Теперь Рональд хочет взять реванш у лидера Премьер-Лиги и до предела закрутить интригу в чемпионской гонке.



"У "Эвертона" была только одна игра в этом сезоне, когда у нас не было никаких шансов от начала и до конца – гостевой матч против "Челси". Это было одно из сильнейших выступлений "Челси" и совершенно ужасное от "Эвертона" во всех аспектах игры. В воскресенье все должно быть по-другому".



"Не забывайте, что в заключительном туре мы отправляемся к "Арсеналу", поэтому шансы догнать их у нас еще есть. Титул тоже еще не разыгран, потому что отставание "Тоттенхэма" составляет всего 4 очка. События этих выходных могут оказать решающее значение в борьбе за титул".



"В первую очередь мы хотим победить ради наших болельщиков, ради самих себя. Если наша победа еще сильнее закрутит интригу в чемпионской гонке, это будет отличная новость для Премьер-Лиги", - сообщил Куман The Telegraph.