Куман хочет повлиять на чемпионскую гонку

Рональд Куман Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман надеется, что его команда возьмет реванш у "Челси" и повлияет на развитие чемпионской гонки.

В ноябре подопечные Кумана были унижены на "Стэмфорд Бридж", уступив с разгромным счетом 5:0. Теперь Рональд хочет взять реванш у лидера Премьер-Лиги и до предела закрутить интригу в чемпионской гонке.

"У "Эвертона" была только одна игра в этом сезоне, когда у нас не было никаких шансов от начала и до конца – гостевой матч против "Челси". Это было одно из сильнейших выступлений "Челси" и совершенно ужасное от "Эвертона" во всех аспектах игры. В воскресенье все должно быть по-другому".

"Не забывайте, что в заключительном туре мы отправляемся к "Арсеналу", поэтому шансы догнать их у нас еще есть. Титул тоже еще не разыгран, потому что отставание "Тоттенхэма" составляет всего 4 очка. События этих выходных могут оказать решающее значение в борьбе за титул".

"В первую очередь мы хотим победить ради наших болельщиков, ради самих себя. Если наша победа еще сильнее закрутит интригу в чемпионской гонке, это будет отличная новость для Премьер-Лиги", - сообщил Куман The Telegraph.



Метки Куман, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 29.04.2017 16:00

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Последние комментарии:




  1. chebrec 29.04.2017 16:37 # chebrec
    А хаха не хуху дядя

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  2. gunars 29.04.2017 16:29 # gunars
    Куман, человек слово! Победа Эвертона! Верим!

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  3. reeker 29.04.2017 16:26 # reeker
    Наивный глупец.

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  4. mancityman 29.04.2017 16:26 # mancityman
    Это будет шикарно)

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  5. winnerd 29.04.2017 16:07 # winnerd
    Сосиписос !! Коста с Азарчегом опять напихают вам

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  6. staryi-eblan 29.04.2017 16:03 # staryi-eblan
    Эвертон сейчас хорош; без шансов для Челсистана.

    Прогноз 2:1, 3:1

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