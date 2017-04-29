Конте хочет играть в одно время с "Тоттенхэмом"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте хочет, чтобы в остатке сезона матчи его команды и "Тоттенхэма" начинались в одно время.
В двух предыдущих турах "шпоры" начинали свой матч раньше "Челси" и могли оказать давление на конкурента в борьбе за чемпионский титул. В эти выходные расклад поменялся: сначала "синие" отыграют против "Эвертона", после чего "Тоттенхэм" проведет лондонское дерби с "Арсеналом".
Чтобы соперники оказались в одинаковых условиях, Конте призывает внести изменения в календарь. По мнению Антонио, совершенно разумно, если единственные претенденты на титул будут начинать свои матчи в одно время.
"Конечно, в конце сезона, когда две команды находятся в чемпионской гонке, нужно сбалансировать календарь и постараться проводить матчи в один день и одно время, чтобы не давать никому преимущества".
"Необходимо исключить преимущество команд, когда дело подходит к трем последним турам и два-три соперника борются за титул. Нужно постараться, чтобы их отдых совпадал по времени", - цитирует Конте Daily Mail.
29.04.2017 15:00
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Последние комментарии:
презерватив уже начинает скулить
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все правильно гутарит. мю с сити тоже тот матч в одно время играли, ну когда максвел отжег
ваще збсь, когда в одно время
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чет гпенс очкует)
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нытик ебучий.
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Сверху аглоебы
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тупой макаронник, какой матч потом зрителям показывать будут?
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Пфф, а ниче не треснет у макаронина?
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