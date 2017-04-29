Конте хочет играть в одно время с "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте хочет, чтобы в остатке сезона матчи его команды и "Тоттенхэма" начинались в одно время.

В двух предыдущих турах "шпоры" начинали свой матч раньше "Челси" и могли оказать давление на конкурента в борьбе за чемпионский титул. В эти выходные расклад поменялся: сначала "синие" отыграют против "Эвертона", после чего "Тоттенхэм" проведет лондонское дерби с "Арсеналом".



Чтобы соперники оказались в одинаковых условиях, Конте призывает внести изменения в календарь. По мнению Антонио, совершенно разумно, если единственные претенденты на титул будут начинать свои матчи в одно время.



"Конечно, в конце сезона, когда две команды находятся в чемпионской гонке, нужно сбалансировать календарь и постараться проводить матчи в один день и одно время, чтобы не давать никому преимущества".



"Необходимо исключить преимущество команд, когда дело подходит к трем последним турам и два-три соперника борются за титул. Нужно постараться, чтобы их отдых совпадал по времени", - цитирует Конте Daily Mail.