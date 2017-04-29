Конте хочет играть в одно время с "Тоттенхэмом"

Антонио Конте и Маурисио Почеттино Главный тренер "Челси" Антонио Конте хочет, чтобы в остатке сезона матчи его команды и "Тоттенхэма" начинались в одно время.

В двух предыдущих турах "шпоры" начинали свой матч раньше "Челси" и могли оказать давление на конкурента в борьбе за чемпионский титул. В эти выходные расклад поменялся: сначала "синие" отыграют против "Эвертона", после чего "Тоттенхэм" проведет лондонское дерби с "Арсеналом".

Чтобы соперники оказались в одинаковых условиях, Конте призывает внести изменения в календарь. По мнению Антонио, совершенно разумно, если единственные претенденты на титул будут начинать свои матчи в одно время.

"Конечно, в конце сезона, когда две команды находятся в чемпионской гонке, нужно сбалансировать календарь и постараться проводить матчи в один день и одно время, чтобы не давать никому преимущества".

"Необходимо исключить преимущество команд, когда дело подходит к трем последним турам и два-три соперника борются за титул. Нужно постараться, чтобы их отдых совпадал по времени", - цитирует Конте Daily Mail.



Метки Конте, Тоттенхэм, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 29.04.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1085

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  1. mancityman 29.04.2017 16:36 # mancityman
    презерватив уже начинает скулить

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  2. j-silver 29.04.2017 15:59 # j-silver
    все правильно гутарит. мю с сити тоже тот матч в одно время играли, ну когда максвел отжег
    ваще збсь, когда в одно время

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  3. gunars 29.04.2017 15:51 # gunars
    чет гпенс очкует)

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  4. mdfjvnlabngmlas 29.04.2017 15:41 # mdfjvnlabngmlas
    нытик ебучий.

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  5. cfc000000 29.04.2017 15:34 # cfc000000
    Сверху аглоебы

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  6. pistolero-lfc 29.04.2017 15:30 # pistolero-lfc
    тупой макаронник, какой матч потом зрителям показывать будут?

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  7. highbury 29.04.2017 15:22 # highbury
    Пфф, а ниче не треснет у макаронина?

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