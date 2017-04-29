Клопп: "Барселоне" и "Реалу" было бы нелегко в Премьер-Лиге"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что даже "Барселоне" и "Реалу" было бы нелегко выиграть Премьер-Лигу.

В нынешнем сезоне "красные" не проиграли ни одного матча своим конкурентам по топ-6, но побороться за чемпионский титул им помешали осечки против команд уровня "Халла", "Бернли" и "Лестера".



Тем не менее, Юрген убежден, что даже испанские гранды не смогли бы перевести свое доминирование на Премьер-Лигу: английский футбол слишком непредсказуем, чтобы выигрывать титул с отрывом.



"Я никогда не работал в Испании, поэтому могу делать выводы только со стороны. В этой стране играют две лучшие команды мира, и, возможно, с точки зрения техники, это лучший чемпионат на планете".



"Я наслаждался игрой золотого испанского поколения, но, например, недавно посмотрел матч между Францией и Испанией. Да, испанцы победили, но если вы взглянете на молодое поколение французов, то можно сделать простой вывод: футбол быстро меняется. Германия хорошо выступает, у Англии команда куда лучше, чем считают многие. Думаю, в ближайшие годы футбол сборных будет еще более интересным".



"Думаю ли я, что Премьер-Лига сильнее Примеры? Я лишь скажу, что даже испанским топ-клубам было бы сложно взять чемпионство здесь. Очень сложно. Такова английская действительность".



"Конечно, "Реал" и "Барселона" претендовали бы на все титулы, но им было бы очень сложно, я уверен в этом. Они не смогли бы без проблем выиграть титул. В Премьер-Лиге нет ничего ожидаемого. Интенсивность матчей очень высока, и в каждом матче может произойти что угодно. Здесь не бывает так, что ты побеждаешь 4:0 и можешь спокойно отдохнуть", - цитирует Клоппа Marca.