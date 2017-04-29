Венгер предупредил "Тоттенхэм" насчет нового стадиона
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер предупредил "Тоттенхэм", что им будет тяжело претендовать на титул после переезда на новый стадион.
Издержки, связанные с переездом на "Эмирейтс" в 2006 году, по мнению Венгер, сыграли ключевую роль в регрессе "канониров" на футбольном поле. В этот период "Арсеналу" приходилось часто продавать своих звезд, чтобы сводить концы с концами.
Арсен уверен, что аналогичная участь может постичь их соседей из "Тоттенхэма". В сезоне 2018/2019 "шпоры" переедут на более вместительный стадион, но его строительство может отразиться на результатах, считает француз.
"Им будет гораздо сложнее бороться за титул, и вы даже не представляете, насколько. В первую очередь клуб сталкивается с финансовыми ограничениями, когда переезжает на новый стадион. Нечто подобное произошло и с нами."
"Во-вторых, клуб уже не будет чувствовать себя как дома. Они обязаны воссоздать клубную историю, чтобы вновь почувствовать себя в своей тарелке. Как долго будет длиться этот процесс? Я бы дал два года", - цитирует Венгера Evening Standard.
29.04.2017 13:00
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Шпоры изи минимум одно чемпионство возьмут в ближайшие сезоны. Это же не вулвич какой-то.
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