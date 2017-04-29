Венгер хотел перейти на 3-4-3 еще полтора месяца назад

Арсен Венгер Тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что хотел перейти на схему 3-4-3 еще полтора месяца назад.

Схема с тремя защитниками стала ключом к выходу "канониров" из кризиса — подопечные Венгера справились с "Манчестер Сити" и пробились в финал Кубка Англии, а в Премьер-Лиге отпраздновали победы над "Мидлсбро" и "Лестером", вновь включившись в борьбу за попадание в топ-4.

Арсен считает, что схема 3-4-3 наилучшим образом подходит его подопечным. И хотя "Арсенал" играет таким образом лишь две недели, Венгер задумал перейти на эту модель еще в начале марта.

"Если честно, я хотел перейти на эту схему еще полтора месяца назад, но затем подумал, что нам, пожалуй, не стоит разрушать то, каким образом мы играли прежде, потому что мы не знали поражений на протяжении 20 матчей. Когда уверенность становится уязвимой, иногда просто стоит сосредоточиться на чем-то другом".

"В данный момент кажется, что эта схема заставляет каждого игрока демонстрировать свои лучшие качества. Это не новая схема, потому что я играл по ней еще 20-30 лет назад! Но эта схема, которая придает некоторое успокоение, когда твоя уверенность в себе не на высоте", — сообщил Венгер Sky Sports.


Метки Арсенал, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2017 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1163

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Последние комментарии:




  1. chelsealondon 29.04.2017 13:04 # chelsealondon
    Какой же свингер дол6ае6...все он хотел... И всех топарей мира просматривал он....

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  2. winnerd 29.04.2017 12:39 # winnerd
    как же надоела эта бабка со своими высерами,хоть бы кто-то из клуба следил за его вьюхами

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  3. wengerrrro 29.04.2017 12:31 # wengerrrro
    фото))

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  4. ravi 29.04.2017 12:30 # ravi
    дада,так же как он когда то купил роналду азара и прочих. старый пиздабол

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  5. raka-eve 29.04.2017 12:10 # raka-eve
    3-4-3 работает только с хорошими латералями, которые у арсенала щас дно

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  6. narcot 29.04.2017 12:10 # narcot
    а толку? стали всех выносить что ли? не понял чёт, какая разница

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  7. budun 29.04.2017 12:07 # budun
    Венгер хотел перейти на 3-4-3 ещё до начала тренерской карьеры Йохана Круйфа.

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