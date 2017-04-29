Венгер хотел перейти на 3-4-3 еще полтора месяца назад
Тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что хотел перейти на схему 3-4-3 еще полтора месяца назад.
Схема с тремя защитниками стала ключом к выходу "канониров" из кризиса — подопечные Венгера справились с "Манчестер Сити" и пробились в финал Кубка Англии, а в Премьер-Лиге отпраздновали победы над "Мидлсбро" и "Лестером", вновь включившись в борьбу за попадание в топ-4.
Арсен считает, что схема 3-4-3 наилучшим образом подходит его подопечным. И хотя "Арсенал" играет таким образом лишь две недели, Венгер задумал перейти на эту модель еще в начале марта.
"Если честно, я хотел перейти на эту схему еще полтора месяца назад, но затем подумал, что нам, пожалуй, не стоит разрушать то, каким образом мы играли прежде, потому что мы не знали поражений на протяжении 20 матчей. Когда уверенность становится уязвимой, иногда просто стоит сосредоточиться на чем-то другом".
"В данный момент кажется, что эта схема заставляет каждого игрока демонстрировать свои лучшие качества. Это не новая схема, потому что я играл по ней еще 20-30 лет назад! Но эта схема, которая придает некоторое успокоение, когда твоя уверенность в себе не на высоте", — сообщил Венгер Sky Sports.
29.04.2017 12:00
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Последние комментарии:
Какой же свингер дол6ае6...все он хотел... И всех топарей мира просматривал он....
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как же надоела эта бабка со своими высерами,хоть бы кто-то из клуба следил за его вьюхами
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фото))
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дада,так же как он когда то купил роналду азара и прочих. старый пиздабол
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3-4-3 работает только с хорошими латералями, которые у арсенала щас дно
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а толку? стали всех выносить что ли? не понял чёт, какая разница
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Венгер хотел перейти на 3-4-3 ещё до начала тренерской карьеры Йохана Круйфа.
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