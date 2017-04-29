Туре считает "Сити" сильнейшим клубом Манчестера

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре считает, что его клуб потеснил "Манчестер Юнайтед" в статусе самого сильного в городе.

В минувший четверг "дьяволам" удалось выстрадать безголевую ничью на "Этихад". Болельщики в красных футболках с возгласами облегчения и радости встретили финальный свисток матча, который их команда завершала вдесятером после удаления Маруана Феллайни.



Тот факт, что "Юнайтед" играл на ничью и остался доволен ничейным результатом, Туре воспринимает как очередное свидетельство, что клубом номер один Манчестера теперь является "Сити".



"Думаю, в этом плане произошли большие изменения. В прошлом "Юнайтед" всегда удавалось доминировать, они всегда контролировали игру в дерби и добивались побед. А теперь, видя, каким образом их болельщики празднуют ничью, становится понятно, что "Сити" их настиг".



"Конечно, их история и достижения гораздо богаче, они многого добились, но мы идем по пятам. Каждый раз, когда мы финишируем выше их, это означает, что "Сити" очень прибавляет. Мы стали сложным соседом".



"Юнайтед" и "Сити" всегда сражаются за титул, каждый год. Этот же сезон довольно сложный и довольно разочаровывающий".



"Юнайтед" строит нечто очень интересное, и мы должны быть на чеку. В следующем году "Сити" станет гораздо сильнее как команда. Надеюсь, в следующем году "Юнайтед" будет атаковать чуть больше!" — цитирует Туре Sky Sports.