Моуриньо благодарен Ван Галю за атмосферу внутри команды

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо поблагодарил своего предшественника Луи Ван Галя за тот дух внутри команды, который голландец оставил после себя.

В первые месяцы работы на "Олд Траффорд" Моуриньо неоднократно критиковал тот порядок вещей, который был установлен при Ван Гале. Однако теперь пришло время похвалить Луи. Жозе благодарен предшественнику за отношения игроков между собой.



"Здесь приятный коллектив. Хорошие люди, хорошие парни, целеустремленные люди, поэтому я думаю, Ван Галь оставил здесь очень хороший коллектив парней с хорошими отношениями между собой. Это то, что я получил в свои руки".



"Думаю, им не хватало счастья, не хватало доверия, не хватало веры в себя. Им не хватало этой толики, которая делает твою игру гибкой, заставляет тебя сражаться, и теперь у них это есть. Поэтому, когда 9 июля мы встретимся вновь в преддверии следующего сезона, это будет сильный коллектив. С приходом новых игроков этот коллектив станет лучше готов к большим вещам", — цитирует Моуриньо The Telegraph.