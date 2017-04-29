Джо Харт может заменить Де Хеа в "Юнайтед"

Принадлежащий "Манчестер Сити" голкипер Джо Харт может стать кандидатом на замену Давиду Де Хеа, если тот покинет "Манчестер Юнайтед" грядущим летом.

С приближением летнего трансферного окна набирают обороты слухи, сватающие Де Хеа в "Реал". Поговаривают, что главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо позволил Давиду самостоятельно решить, хочет ли он остаться в Манчестере.



Высока вероятность, что летом Моуриньо придется искать нового первого номера для своей команды, и кандидатом на эту роль, утверждает The Independent, может стать 30-летний Харт, у которого по-прежнему нет будущего в "Сити".



Отъезд Джо в "Торино" прошлым летом во многом был вынужденным. Однако представителю Серии А не по карману выкупить трансфер игрока сборной Англии, и это означает, что по окончании сезона Харту придется искать новый клуб.



Сам Харт не имеет ничего против, чтобы перебраться в "Юнайтед", чей бывший тренер сэр Алекс Фергюсон в свое время пытался приобрести его у "Шрюсбери" и даже называл Джо "лучшим английским голкипером последних 20 лет".



Сообщается, что Джо комфортно себя чувствует на северо-западе Англии и предпочитает остаться именно в этой локации. Неслучайно на Пасхальное воскресенье Харт вернулся в Манчестер, чтобы отметить свой 30-й День рождения в компании Каспера Шмейхеля, Джейми Варди и Кевина Де Брюйне.



Добавим, что фаворитом букмекеров в борьбе за Харта остается "Эвертон". Ожидается, что "Сити" будет готов отпустить Джо всего за 15 миллионов фунтов.