Джо Харт может заменить Де Хеа в "Юнайтед"

Джо Харт и Давид Де Хеа Принадлежащий "Манчестер Сити" голкипер Джо Харт может стать кандидатом на замену Давиду Де Хеа, если тот покинет "Манчестер Юнайтед" грядущим летом.

С приближением летнего трансферного окна набирают обороты слухи, сватающие Де Хеа в "Реал". Поговаривают, что главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо позволил Давиду самостоятельно решить, хочет ли он остаться в Манчестере.

Высока вероятность, что летом Моуриньо придется искать нового первого номера для своей команды, и кандидатом на эту роль, утверждает The Independent, может стать 30-летний Харт, у которого по-прежнему нет будущего в "Сити".

Отъезд Джо в "Торино" прошлым летом во многом был вынужденным. Однако представителю Серии А не по карману выкупить трансфер игрока сборной Англии, и это означает, что по окончании сезона Харту придется искать новый клуб.

Сам Харт не имеет ничего против, чтобы перебраться в "Юнайтед", чей бывший тренер сэр Алекс Фергюсон в свое время пытался приобрести его у "Шрюсбери" и даже называл Джо "лучшим английским голкипером последних 20 лет".

Сообщается, что Джо комфортно себя чувствует на северо-западе Англии и предпочитает остаться именно в этой локации. Неслучайно на Пасхальное воскресенье Харт вернулся в Манчестер, чтобы отметить свой 30-й День рождения в компании Каспера Шмейхеля, Джейми Варди и Кевина Де Брюйне.

Добавим, что фаворитом букмекеров в борьбе за Харта остается "Эвертон". Ожидается, что "Сити" будет готов отпустить Джо всего за 15 миллионов фунтов.


Метки Де Хеа, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Харт

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2017 09:00

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  1. jesus33 29.04.2017 09:09 # jesus33
    Что за бред, легенда Сити никогда не будет играть в Юнайтед.
    Это в chelsea их наёмники ради денег могут и мать продать, тут всё иначе.

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  2. lfc-2111 29.04.2017 09:09 # lfc-2111
    АХАХААХАХАХА

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  3. division 29.04.2017 09:04 # division
    Адекватная замена. По силе киперы одного уровня.

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