Пирес: "Мбаппе перейдет в "Арсенал"

Килиан Мбаппе Легенда "Арсенала" Робер Пирес выразил уверенность, что нападающий "Монако" Килиан Мбаппе продолжит карьеру на "Эмирейтс".

Своей впечатляющей игрой в этом сезоне 18-летний Мбаппе привлек внимание многих топ-клубов Европы, но установленная "Монако" цена в 100 миллионов фунтов видится серьезной преградой к переходу Килиана куда-либо.

Однако Пирес верит, что его соотечественник отправится в "Арсенал". Робер считает Арсена Венгера идеальным тренером для дальнейшего развития Килиана.

"Думаю, "Арсенал" купит его. Проблема заключается в том, как дорого он будет стоить. Мбаппе обладает потенциалом, чтобы играть за "Арсенал", а Венгер — правильный тренер, чтобы наставлять его. "Монако" и "Арсенал" — очень похожие клубы, поэтому этот переход дался бы ему легко", — сообщил Пирес Bwin.

Также Робер выразил мнение, что Мбаппе пока рано сравнивать с рекордсменом "Арсенала" по количеству голов Тьерри Анри.

"Это ненужное сравнение, он не готов, чтобы его сравнивали с Тьерри. Мбаппе очень похож на него по своему игровому стилю, но было бы неправильно сравнивать их двоих".

"Надеюсь, Килиан пойдет по стопам Тьерри Анри, у него тот же профиль, что и у Тьерри — он быстрый, сильный и с отличным ударом, но он еще очень молод, и я бы пока повременил с такими сравнениями", — добавил Пирес.


Метки Арсенал, Мбаппе, Монако, Пирес

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2017 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1299

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. highbury 29.04.2017 08:36 # highbury
    Чет пирес не то городит. Вот в кельтского дембеля надо уцепиться

    (ответить)

  2. arnold 29.04.2017 08:33 # arnold
    наркоман чтоле

    (ответить)

  3. stepan-jam-boss 29.04.2017 08:21 # stepan-jam-boss
    >игрока хотят купить Реал, МЮ, МС
    >даже МС охуел от цены за него и отказался
    >перейдет в Арсенал

    (ответить)

  4. pistolero-lfc 29.04.2017 08:01 # pistolero-lfc
    ну если Монако и Арсенал похожие клубы, то зачем ему идти в Лондан

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: