Пирес: "Мбаппе перейдет в "Арсенал"
Легенда "Арсенала" Робер Пирес выразил уверенность, что нападающий "Монако" Килиан Мбаппе продолжит карьеру на "Эмирейтс".
Своей впечатляющей игрой в этом сезоне 18-летний Мбаппе привлек внимание многих топ-клубов Европы, но установленная "Монако" цена в 100 миллионов фунтов видится серьезной преградой к переходу Килиана куда-либо.
Однако Пирес верит, что его соотечественник отправится в "Арсенал". Робер считает Арсена Венгера идеальным тренером для дальнейшего развития Килиана.
"Думаю, "Арсенал" купит его. Проблема заключается в том, как дорого он будет стоить. Мбаппе обладает потенциалом, чтобы играть за "Арсенал", а Венгер — правильный тренер, чтобы наставлять его. "Монако" и "Арсенал" — очень похожие клубы, поэтому этот переход дался бы ему легко", — сообщил Пирес Bwin.
Также Робер выразил мнение, что Мбаппе пока рано сравнивать с рекордсменом "Арсенала" по количеству голов Тьерри Анри.
"Это ненужное сравнение, он не готов, чтобы его сравнивали с Тьерри. Мбаппе очень похож на него по своему игровому стилю, но было бы неправильно сравнивать их двоих".
"Надеюсь, Килиан пойдет по стопам Тьерри Анри, у него тот же профиль, что и у Тьерри — он быстрый, сильный и с отличным ударом, но он еще очень молод, и я бы пока повременил с такими сравнениями", — добавил Пирес.
29.04.2017 08:00
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Последние комментарии:
Чет пирес не то городит. Вот в кельтского дембеля надо уцепиться
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наркоман чтоле
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>игрока хотят купить Реал, МЮ, МС
>даже МС охуел от цены за него и отказался
>перейдет в Арсенал
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ну если Монако и Арсенал похожие клубы, то зачем ему идти в Лондан
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