Пирес: "Мбаппе перейдет в "Арсенал"

Легенда "Арсенала" Робер Пирес выразил уверенность, что нападающий "Монако" Килиан Мбаппе продолжит карьеру на "Эмирейтс".

Своей впечатляющей игрой в этом сезоне 18-летний Мбаппе привлек внимание многих топ-клубов Европы, но установленная "Монако" цена в 100 миллионов фунтов видится серьезной преградой к переходу Килиана куда-либо.



Однако Пирес верит, что его соотечественник отправится в "Арсенал". Робер считает Арсена Венгера идеальным тренером для дальнейшего развития Килиана.



"Думаю, "Арсенал" купит его. Проблема заключается в том, как дорого он будет стоить. Мбаппе обладает потенциалом, чтобы играть за "Арсенал", а Венгер — правильный тренер, чтобы наставлять его. "Монако" и "Арсенал" — очень похожие клубы, поэтому этот переход дался бы ему легко", — сообщил Пирес Bwin.



Также Робер выразил мнение, что Мбаппе пока рано сравнивать с рекордсменом "Арсенала" по количеству голов Тьерри Анри.



"Это ненужное сравнение, он не готов, чтобы его сравнивали с Тьерри. Мбаппе очень похож на него по своему игровому стилю, но было бы неправильно сравнивать их двоих".



"Надеюсь, Килиан пойдет по стопам Тьерри Анри, у него тот же профиль, что и у Тьерри — он быстрый, сильный и с отличным ударом, но он еще очень молод, и я бы пока повременил с такими сравнениями", — добавил Пирес.